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POLÊMICA

Victor Chaves ironiza agressão à mulher e brigas com o irmão

Cantor fez vídeo em que entrevista a si mesmo e ri das acusações de 2017

Publicado em 

12 fev 2019 às 15:24

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 15:24

12/02/2019 - Victor Chaves nega acusação de agressão à mulher, Poliana Bagatini Crédito: Isabella Pinheiro/Globo
O cantor Victor Chaves, que fez dupla sertaneja com o irmão Leo Chaves até 2018, publicou um vídeo no YouTube no qual ironiza a acusação de violência doméstica contra ele e as brigas relatadas pelo irmão recentemente. Ele produziu uma entrevista consigo, em que aparece com e sem camisa para alternar perguntas e respostas.
"Senhor Victor, consta que o senhor teria desferido 15 chutes na barriga de uma grávida. A pergunta é: o senhor joga futebol?", questiona para si.
Na sequência, ele aparece dando gargalhadas e responde: "Jogo de vez em quando, mas nunca consegui acertar um chute".
A segunda pergunta segue no mesmo tema. "Senhor Victor, o senhor foi indiciado por vias de fato, que corresponde à agressão sem deixar marcas. Que m**** é essa?", pergunta e responde: "É só uma m**** mesmo".
Para concluir a "entrevista", ele faz referência a uma declaração do irmão Leo, segundo o qual os dois brigavam "o tempo inteiro".
"Senhor Victor, para terminarmos, o senhor teria vivido 27 anos de brigas com seu irmão Leo Chaves. O que o senhor tem a dizer sobre isso?" A resposta, precedida por mais gargalhadas, foi: "Não, 27 anos foi o tempo de dupla. De briga, são 42".
RELEMBRE O CASO
Em fevereiro de 2017, Poliana Bagatini, mulher do cantor, registrou um boletim de ocorrência numa delegacia de Minas Gerais em que acusava o marido de tê-la derrubado no chão e a chutado diversas vezes.
Na época, ele era jurado do "The Voice Kids" ao lado do irmão e pediu afastamento do programa para se dedicar ao caso. Dias depois, em entrevista ao
Fantástico
, ele negou a acusação. "Eu jamais agrediria alguém na minha vida, muito menos minha esposa", afirmou.
Um laudo do Instituto Médico Legal de Belo Horizonte atestou que o exame de lesão corporal contra Poliana deu negativo. A delegada responsável pelo caso disse que nenhum vizinho ou funcionário do prédio onde o casal mora presenciou a agressão, apenas ouviu gritos. O motivo da confusão teria sido porque Victor levou a filha do casal para a casa da mãe sem que Poliana soubesse.

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