Home
>
Famosos
>
Vestido de noiva de Thássia Naves é avaliado em mais de R$ 200 mil

Vestido de noiva de Thássia Naves é avaliado em mais de R$ 200 mil

Modelo da Ralph & Russo pode ter custado algo em torno de 50 mil libras, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 09:31

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Luiza Ferraz

Thássia Naves selou união com o agrônomo Arthur Attie neste sábado (12) em uma luxuosa cerimônia sediada pelo Palácio de Cristal, em Uberlândia, Minas Gerais. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a decoração chamou a atenção, mas o item do casório que roubou a cena foi o vestido que a bonita usou. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

De acordo com Fábia Oliveira, o modelo pode ter custado nada menos que algo em torno de R$ 200 mil. Com mangas bufantes, cauda volumosa e saia expressiva, o look foi feito pelo concorrido ateliê de alta costura Ralph & Russo. Para quem não sabe, é lá que Angelina Jolie e a noiva de Justin Bieber, Hailey, fazem encomendas quando querem um vestido mais exclusivo. 

Ver essa foto no Instagram

Pronta pra encontrar o amor da minha vida, que me espera no altar! ?? • Com o coração a mil e realizada em estar com o vestido dos meus sonhos de criança. Sempre imaginei ele assim: saia volumosa, mangas bufantes e uma cauda pra lá de expressiva! E o melhor de tudo, é alta costura e cheio de história e detalhes que eu mostro depois! Dá pra acreditar!? • Meus olhos enchem d’água de lembrar como está tudo perfeito, e como vocês acompanharam toda minha trajetória, não poderia entrar sem compartilhar em primeira mão meu look! Vai ser lindo, já sinto daqui as boas vibrações! Me sentindo a mulher mais feliz do mundo! ❤ ?@annaquast @rickyarruda #casamentothassiaeartur

Uma publicação compartilhada por Thássia Naves (@thassianaves) em

  Crédito: Luiza Ferraz

Segundo a colunista, o modelo de Thássia chegou à marca das 50 mil libras. 

Leia mais

Reynaldo Gianecchini surge sem camisa e exibe corpão em Salvador

Latino relembra pobreza e Kelly Key: "Ajudo mulheres a ficarem ricas"

Foto: calça de Lucas Viana rasga na TV e parte íntima fica à mostra

  Crédito: Luiza Ferraz
  Crédito: Luiza Ferraz

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento luxo

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais