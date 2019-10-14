"Ela é rica ela"

Vestido de noiva de Thássia Naves é avaliado em mais de R$ 200 mil

Modelo da Ralph & Russo pode ter custado algo em torno de 50 mil libras, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia

Crédito: Luiza Ferraz

Thássia Naves selou união com o agrônomo Arthur Attie neste sábado (12) em uma luxuosa cerimônia sediada pelo Palácio de Cristal, em Uberlândia, Minas Gerais. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, de O Dia, a decoração chamou a atenção, mas o item do casório que roubou a cena foi o vestido que a bonita usou.

De acordo com Fábia Oliveira, o modelo pode ter custado nada menos que algo em torno de R$ 200 mil. Com mangas bufantes, cauda volumosa e saia expressiva, o look foi feito pelo concorrido ateliê de alta costura Ralph & Russo. Para quem não sabe, é lá que Angelina Jolie e a noiva de Justin Bieber, Hailey, fazem encomendas quando querem um vestido mais exclusivo.

Segundo a colunista, o modelo de Thássia chegou à marca das 50 mil libras.

