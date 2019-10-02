Home
Vera Fischer posa em Camburi e elogia Vitória: "Linda e acolhedora"

No Twitter, a atriz que foi homenageada pelo 26º Festival de Cinema de Vitória elogiou a Capital capixaba e disse que espera voltar logo: "Linda, limpa e acolhedora"

Imagem de perfil de Pedro Permuy

Pedro Permuy

Repórter do Divirta-se / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 08:27

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Vera Fischer posa no Calçadão de Camburi, ponto turístico de Vitória, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Twitter @verafischer

Vera Fischer está encantada com Vitória, no Espírito Santo. A bonita esteve na Capital ao ser a homenageada deste ano do 26º Festival de Cinema de Vitória, na última semana, e aproveitou a vinda para o Estado para conhecer alguns pontos turísticos daqui. 

No Twitter, a loira compartilhou fotos em que surge em vários pontos da Ilha. Em três dos cliques publicados Vera está no Calçadão de Camburi, sozinha, assim como aparece no Aeroporto de Vitória. E, no saguão de um hotel da Ilha do Boi, bairro nobre da cidade, ao lado de Lucia Caus, organizadora do evento. 

O post da eterna Miss Brasil ainda foi acompanhado de elogios para o município: "Vitória é uma cidade linda, limpa e acolhedora. Amei ser homenageada pelo Festival do Cinema deste ano, e, espero voltar o mais rápido possível".

VERA FISCHER E RITA CADILLAC EM VITÓRIA

Antes de protagonizar essas cenas na cidade, Vera foi flagrada jantando com Rita Cadillac em Vitória. As duas fizeram parte da programação do Festival de Cinema deste ano e, depois de participarem da agenda que estava marcada, partiram para um restaurante para terem umas horas para pôr a conversa em dia. 

> Rita Cadillac posa com Vera Fischer durante jantar em Vitória

Na web, Rita compartilhou vários cliques ao lado de Vera e as duas foram alvo dos fãs, que pediam fotos para as bonitas para guardar de lembrança. 

