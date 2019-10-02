Volte sempre, Vera!

Vera Fischer posa em Camburi e elogia Vitória: "Linda e acolhedora"

No Twitter, a atriz que foi homenageada pelo 26º Festival de Cinema de Vitória elogiou a Capital capixaba e disse que espera voltar logo: "Linda, limpa e acolhedora"

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 08:27 - Atualizado há 6 anos

A atriz Vera Fischer posa no Calçadão de Camburi, ponto turístico de Vitória, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Twitter @verafischer

Vera Fischer está encantada com Vitória, no Espírito Santo. A bonita esteve na Capital ao ser a homenageada deste ano do 26º Festival de Cinema de Vitória, na última semana, e aproveitou a vinda para o Estado para conhecer alguns pontos turísticos daqui.

No Twitter, a loira compartilhou fotos em que surge em vários pontos da Ilha. Em três dos cliques publicados Vera está no Calçadão de Camburi, sozinha, assim como aparece no Aeroporto de Vitória. E, no saguão de um hotel da Ilha do Boi, bairro nobre da cidade, ao lado de Lucia Caus, organizadora do evento.

O post da eterna Miss Brasil ainda foi acompanhado de elogios para o município: "Vitória é uma cidade linda, limpa e acolhedora. Amei ser homenageada pelo Festival do Cinema deste ano, e, espero voltar o mais rápido possível".

Vitória é uma cidade linda, limpa e acolhedora. Amei ser homenageada pelo Festival do Cinema deste ano, e, espero voltar o mais rápido possível.

É isso aí, pessoal!

Até breve e obrigada Lúcia Caus.

Fotos @flaviatavoraleite

@festivaldecinemadevitoria pic.twitter.com/8qPEM8J6vV — Vera Fischer (@VeraFischer) October 2, 2019

VERA FISCHER E RITA CADILLAC EM VITÓRIA

Antes de protagonizar essas cenas na cidade, Vera foi flagrada jantando com Rita Cadillac em Vitória. As duas fizeram parte da programação do Festival de Cinema deste ano e, depois de participarem da agenda que estava marcada, partiram para um restaurante para terem umas horas para pôr a conversa em dia.

Na web, Rita compartilhou vários cliques ao lado de Vera e as duas foram alvo dos fãs, que pediam fotos para as bonitas para guardar de lembrança.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta