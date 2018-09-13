Vera Fischer fala de assédio: 'Nunca ninguém meteu a mão em mim'

Aos 68 anos, Vera Fischer surgiu loiríssima em um jeans apertado na festa de "Espelho da Vida", nova novela da Globo. Das antigas e sem meias palavras, a atriz confirma sua solteirice por falta de opção e arrisca falar até em assuntos polêmicos, como assédio: "Sempre me virei sozinha muito bem".
De acordo com o jornal Extra, Vera afirma: No momento, estou me jogando no trabalho porque não tenho ninguém. Sonho com o Pierce Brosnan (ator irlandês que viveu James Bond no cinema)... Mas vai ter aqui? No momento não, né?.
Longe da TV, a atriz, por outro lado, não ficou com medo de ser esquecida. "Nunca ia ter alguém como Gilda (diz, fazendo pose de diva). Faço teatro, produzo, boto dez atores em cima de um palco. Faço Tennessee Williams (dramaturgo americano), a Maitê (Proença) faz monólogo, desculpe. Quando comecei a fazer novela, eu já era a Vera Fischer. Fui Miss Brasil, e com 19 anos o Brasil todo me conhecia, diz, em entrevista ao Extra.
ASSÉDIO
Gosto dos homens e tem que ver muito bem o que é assédio e o que é galanteio. Sempre me virei sozinha muito bem. Meu pai me ensinou que eu tinha que aprender a me defender sozinha. E foi o que eu fiz a vida inteira. Acho horrível dizer, 30 anos depois, que foi assediada. Não gosto. Sou da turma europeia, da Catherine Deneuve (atriz francesa). Quando eu era mais nova, tinha diretores e tal, alguns ainda vivos, outros mortos... Mas nunca ninguém meteu a mão em mim. Nunca fui assediada. É uma questão de atitude