Vera Fischer fala de assédio: 'Nunca ninguém meteu a mão em mim'

Gosto dos homens e tem que ver muito bem o que é assédio e o que é galanteio. Sempre me virei sozinha muito bem. Meu pai me ensinou que eu tinha que aprender a me defender sozinha. E foi o que eu fiz a vida inteira. Acho horrível dizer, 30 anos depois, que foi assediada. Não gosto. Sou da turma europeia, da Catherine Deneuve (atriz francesa). Quando eu era mais nova, tinha diretores e tal, alguns ainda vivos, outros mortos... Mas nunca ninguém meteu a mão em mim. Nunca fui assediada. É uma questão de atitude