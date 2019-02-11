Veja os looks dos famosos no Grammy Awards 2019

Dolly Parton e Miley Cyrus durante apresentação no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy

O 61º Grammy Awards foi só o luxo da apresentação aos convidados, na noite deste domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Quem apresentou o evento foi a cantora Alicia Keys, que já levou 15 estatuetas para casa, e os convidados que passaram pelo tapete vermelho da cerimônia fizeram bonito com looks que revolucionaram os holofotes do Grammy Awards 2019.

Cardi B, por exemplo, também fez história na cerimônia - e não foi só pela sua roupa inspirada em uma Vênus contemporânea. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Álbum de Rap de todo o Grammy.

Nesta edição, os artistas mais indicados foram drake, com oito; Kendrick Lamar, com sete; e Cardi B, com cinco. Entre as celebridades que fizeram performance na cerimônia estão Lady Gaga, Dua Lipa, Camila Cabello, J Balvin, Cardi B, Post Malone, Shawn Mendes, Katy Perry e Rick Martin.

OS LOOKS DO GRAMMY AWARDS 2019

O Gazeta Online separou alguns looks que são indicados como os "mais mais" na web. Confira:

Camila Cabello no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy

Post Malone no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy

Dua Lipa no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy

Cardi B no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy

Lady Gaga no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy

Jennifer Lopez no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @ralphandrusso