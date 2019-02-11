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Os "mais mais" da noite

Veja os looks dos famosos no Grammy Awards 2019

O Gazeta Online separou os looks que são indicados na web como os "must have" do tapete vermelho do 61º Grammy Awards, que aconteceu neste domingo (10) em Los Angeles
Pedro Permuy

Pedro Permuy

Publicado em 

11 fev 2019 às 13:41

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 13:41

Dolly Parton e Miley Cyrus durante apresentação no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy
O 61º Grammy Awards foi só o luxo da apresentação aos convidados, na noite deste domingo (10), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Quem apresentou o evento foi a cantora Alicia Keys, que já levou 15 estatuetas para casa, e os convidados que passaram pelo tapete vermelho da cerimônia fizeram bonito com looks que revolucionaram os holofotes do Grammy Awards 2019.
Cardi B, por exemplo, também fez história na cerimônia - e não foi só pela sua roupa inspirada em uma Vênus contemporânea. Ela foi a primeira mulher a ganhar o prêmio de Melhor Álbum de Rap de todo o Grammy.
Nesta edição, os artistas mais indicados foram drake, com oito; Kendrick Lamar, com sete; e Cardi B, com cinco. Entre as celebridades que fizeram performance na cerimônia estão Lady Gaga, Dua Lipa, Camila Cabello, J Balvin, Cardi B, Post Malone, Shawn Mendes, Katy Perry e Rick Martin.
OS LOOKS DO GRAMMY AWARDS 2019
O Gazeta Online separou alguns looks que são indicados como os "mais mais" na web. Confira:
Camila Cabello no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy
Post Malone no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy
Dua Lipa no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy
Cardi B no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy
Lady Gaga no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @recordingacademy
Jennifer Lopez no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @ralphandrusso
Ricky Martin no Grammy Awards 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @ricky_martin

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