Veja novo clipe de Valesca Popozuda inspirado em Madonna

acaba de lançar clipe de “Festa na Baru”, com participação de 35 fãs em cenas intimistas. Com direção de, o público vai ver cenas mais divertidas.

“Os fãs estão sempre comigo e me passam muita energia. Dividir este momento com eles foi um presente para mim. Me inspirei no documentário ‘Na Cama com Madonna’ e posso adiantar que vêm cenas picantes por aí”, revela a artista.

De volta às origens com o"proibidão", que a tornou conhecida ainda no grupo Gaiola das Popozudas, a cantora comemora um novo EP com quatro faixas, que chegou com músicas que falam o que ela mesma pensa de forma explícita.

"É uma Valesca com empoderamento direto. Se eu cheguei até aqui foi graças a esse público da Gaiola, que sempre me enalteceu lá atrás. É o meu presente para eles e para mim também porque eu devo tudo o que sou hoje à Gaiola das Popozudas", diz a cantora.