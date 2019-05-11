Veja novo clipe de Valesca Popozuda inspirado em Madonna

Valesca Popozuda acaba de lançar clipe de “Festa na Baru”, com participação de 35 fãs em cenas intimistas. Com direção de Rômulo Menescal e Vinícius Olivo, o público vai ver cenas mais divertidas.
“Os fãs estão sempre comigo e me passam muita energia. Dividir este momento com eles foi um presente para mim. Me inspirei no documentário ‘Na Cama com Madonna’ e posso adiantar que vêm cenas picantes por aí”, revela a artista.
De volta às origens com o funk "proibidão", que a tornou conhecida ainda no grupo Gaiola das Popozudas, a cantora comemora um novo EP com quatro faixas, que chegou com músicas que falam o que ela mesma pensa de forma explícita.
"É uma Valesca com empoderamento direto. Se eu cheguei até aqui foi graças a esse público da Gaiola, que sempre me enalteceu lá atrás. É o meu presente para eles e para mim também porque eu devo tudo o que sou hoje à Gaiola das Popozudas", diz a cantora.
As canções apostam no funk 150 BPM, que tem dominado os bailes.