Carnaval no Copacabana Palace

Veja fotos dos famosos no Baile do Copa

Luxuoso hotel do Rio de Janeiro, o Copacabana Palace ficou serpentinado de produções ricas na noite deste sábado (2)

Publicado em 3 de março de 2019 às 12:21 - Atualizado há 6 anos

Quem curtiu o "Dolce Carnavale" do Copacabana Palace na noite deste sábado (2) com certeza esbarrou em produções ricas dignas de qualquer passarela do samba do mundo. Os salões do luxuoso hotel da Cidade Maravilhosa ficaram serpentinados por gente que caiu na folia em alto estilo, com marchinhas de carnaval, luxo e glamour.

O ponto alto da festa, que já é tradicional no calendário de eventos da sociedade carioca, foi a apresentação de Deborah Secco, rainha do Baile do Copacabana Palace deste ano.

A global foi fantasiada inspirada em Sofia Constanza Brigida Villani Scicolone - a nossa Sophia Loren -, em um roupa toda preta, peruca negra e maquiagem marcada. As joias foram à base de brilhantes e pérolas em peças trabalhadas nos detalhes.

A diretora-geral do Copacabana Palace, Andrea Natal, já vinha divulgando ensaios que Deborah fez para o evento há alguns dias e já tinha gerado burburinho nas redes sociais com algumas produções da atriz.

Veja fotos dos famosos no Baile do Copa, no Copacabana Palace:

A Rainha do Baile do Copa 2019, Deborah Secco, no Copacabana Palace Crédito: Reprodução/Instagram @orlandofneto

Baile do Copa 2019: a diretora-geral do Copacabana Palace, Andrea Natal, e a socialite Luiza Brunet Crédito: Reprodução/Instagram @luizabrunetoficial

Deborah Secco no Baile do Copa 2019, no Copacabana Palace Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco

Marcia Veríssimo no Baile do Copa 2019, no Copacabana Palace Crédito: Reprodução/Instagram @marcialaverissimo

Rodrigo Costa e Jean Ricardo no Baile do Copa 2019, com o tema "Dolce Carnevale", nos salões do Copacabana Palace Crédito: Reprodução/Instagram @rodrigocosta

Antônia Fontenelle no Baile do Copa 2019, no Copacabana Palace Crédito: Reprodução/Instagram @ladyfontenelle

A ex de Wesley Safadão, Mileide Mihaile no Baile do Copa 2019, nos salões do Copacabana Palace Crédito: Reprodução/Instagram @fcmusa_milamihaile_

