Veja fotos dos famosos no Baile do Copa

Quem curtiu o "Dolce Carnavale" do Copacabana Palace na noite deste sábado (2) com certeza esbarrou em produções ricas dignas de qualquer passarela do samba do mundo. Os salões do luxuoso hotel da Cidade Maravilhosa ficaram serpentinados por gente que caiu na folia em alto estilo, com marchinhas de carnaval, luxo e glamour.
O ponto alto da festa, que já é tradicional no calendário de eventos da sociedade carioca, foi a apresentação de Deborah Secco, rainha do Baile do Copacabana Palace deste ano.
A global foi fantasiada inspirada em Sofia Constanza Brigida Villani Scicolone - a nossa Sophia Loren -, em um roupa toda preta, peruca negra e maquiagem marcada. As joias foram à base de brilhantes e pérolas em peças trabalhadas nos detalhes.
A diretora-geral do Copacabana Palace, Andrea Natal, já vinha divulgando ensaios que Deborah fez para o evento há alguns dias e já tinha gerado burburinho nas redes sociais com algumas produções da atriz.
