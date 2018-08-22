Veja fotos do terceiro evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A geriatra Tânia Guerreiro lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a terceira palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A médica destacou que a mágoa e o ressentimento atrapalham a memória - tema de sua palestra - e deu a dica: adotar uma dieta rica em verduras, legumes, praticar exercícios físicos, administrar o estresse, dormir bem e desafiar o cérebro ajudam a deixar a memória eficaz.
O ciclo ainda contará com palestras da antropóloga Mirian Goldenberg e da apresentadora do GNT Micaela Góes.
A cobertura do evento você confere nesta quarta-feira (22) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (26) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
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