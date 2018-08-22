Veja fotos do terceiro evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A geriatra Tânia Guerreiro lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a terceira palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria dacom a Casa do Saber Rio. A médica destacou que a mágoa e o ressentimento atrapalham a- tema de sua palestra - e deu a dica: adotar uma dieta rica em verduras, legumes, praticar exercícios físicos, administrar o estresse, dormir bem e desafiar o cérebro ajudam a deixar a memória eficaz.