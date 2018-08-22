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Veja fotos do terceiro evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

O ciclo de palestras ainda contará com a antropóloga Mirian Goldenberg e a apresentadora do GNT Micaela Góes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 13:30

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 13:30

A geriatra Tânia Guerreiro lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a terceira palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A médica destacou que a mágoa e o ressentimento atrapalham a memória - tema de sua palestra - e deu a dica: adotar uma dieta rica em verduras, legumes, praticar exercícios físicos, administrar o estresse, dormir bem e desafiar o cérebro ajudam a deixar a memória eficaz. 
> Encontros do Saber: debate sobre a saúde da mente
O ciclo ainda contará com palestras da antropóloga Mirian Goldenberg e da apresentadora do GNT Micaela Góes. 
> "Nossa memória precisa de tempo para fixar informações", diz Tânia Guerreiro
A cobertura do evento você confere nesta quarta-feira (22) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (26) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA
Veja as fotos do evento (clique na imagem para ampliar):

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