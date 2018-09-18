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Veja fotos do quarto evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

O ciclo ainda contará com palestra da apresentadora do GNT Micaela Góes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2018 às 18:47

Publicado em 18 de Setembro de 2018 às 18:47

A antropóloga Mirian Goldenberg lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a quarta palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A estudiosa palestrou sobre o tema "Amor, casamento e felicidade" na manhã desta terça-feira (18). O bate-papo rendeu discussões que trataram da mulher nessa temática, bem como a evolução das relações ao longo do tempo. 
O ciclo ainda contará com palestra da apresentadora do GNT Micaela Góes. 
A cobertura do evento você confere nesta quarta-feira (19) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (23) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA
Veja as fotos do evento (clique na imagem para ampliar):

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