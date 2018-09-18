Veja fotos do quarto evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A antropóloga Mirian Goldenberg lotou o Auditório da, em Vitória, para a quarta palestra do ciclo, uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A estudiosa palestrou sobre o tema "Amor, casamento e felicidade" na manhã desta terça-feira (18). O bate-papo rendeu discussões que trataram da mulher nessa temática, bem como a evolução das relações ao longo do tempo.