Veja fotos do quarto evento 'Encontros do Saber' da Revista.AG

A antropóloga Mirian Goldenberg lotou o Auditório da Rede Gazeta, em Vitória, para a quarta palestra do ciclo "Encontros do Saber", uma parceria da Rede Gazeta com a Casa do Saber Rio. A estudiosa palestrou sobre o tema "Amor, casamento e felicidade" na manhã desta terça-feira (18). O bate-papo rendeu discussões que trataram da mulher nessa temática, bem como a evolução das relações ao longo do tempo.
O ciclo ainda contará com palestra da apresentadora do GNT Micaela Góes.
A cobertura do evento você confere nesta quarta-feira (19) na coluna Zig Zag, da jornalista Renata Rasseli, e na edição deste domingo (23) da Revista.AG, nas versões impressa e digital de A GAZETA.
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