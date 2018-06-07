Veja fotos do Jantar dos Namorados de Renata Rasseli

Brindamos o amor - e o Dia dos Namorados - com 35 casais convidados pela colunista Renata Rasseli na noite desta quarta-feira (6). O restaurante Bacco de Jardim da Penha, em Vitória, recebeu a decoração da designer Rebeca Duarte, que também deu dois presentes que foram sorteados no Jantar dos Namorados, junto de uma joia de Ricardo Vieira. O fundo musical ficou por conta da nossa ex-The Voice Brasil