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Para convidados

Veja fotos do Jantar dos Namorados de Renata Rasseli

O evento comemorou o Dia dos Namorados, que é oficialmente na próxima terça-feira (12)

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 14:00
Brindamos o amor - e o Dia dos Namorados - com 35 casais convidados pela colunista Renata Rasseli na noite desta quarta-feira (6). O restaurante Bacco de Jardim da Penha, em Vitória, recebeu a decoração da designer Rebeca Duarte, que também deu dois presentes que foram sorteados no Jantar dos Namorados, junto de uma joia de Ricardo Vieira. O fundo musical ficou por conta da nossa ex-The Voice Brasil Mariana Coelho.
No Instagram da coluna, a cobertura completa mostrou um poucos dos convidados e do ambiente, além de momentos dos sorteios e da apresentação da cantora.

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