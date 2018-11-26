Veja fotos do 13º Encontro de Lideranças da Rede Gazeta

Pedra Azul, na região Serrana do Espírito Santo, foi palco para a 13ª edição do, promovido pela Rede Gazeta. O evento, entre os dias 23 e 25 de novembro, reuniu lideranças e forças políticas que debateram sobre o cenário do Estado e do País para o futuro.

Além de debates e seminários, o evento também contou com palestras em programação paralela e transmitiu, de lá, o programa "Fim de Expediente", da CBN, na sexta-feira (23). Na ocasião, participaram da transmissão o ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy, o economista Luiz Gustavo Medina e a jornalista e comentarista política Natuza Nery, que foi a convidada da edição.