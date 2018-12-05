Veja as candidatas a Miss Espírito Santo Juvenil e Teen 2019

Nesta quinta-feira (6), o Espaço Patrick Ribeiro, em Vila Velha, vai ser palco para 93 candidatos a Miss e Mister Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen serem eleitos para representarem o Estado no Brasil e no mundo em 2019. O concurso, que chega à sua 19ª edição, percorreu todas as cidades capixabas para selecionar as candidatas que desfilarão durante a cerimônia desta semana.
Segundo Ivete e Thays do Espírito Santo, que organizam o evento, o trabalho das seletivas é responsável por já peneirar os jovens que participam da programação. No dia de cerimônia, um corpo de jurados é responsável por dar nota em vários quesitos das meninas e meninos e no fim da noite as misses e misters deste ano passam a faixa para os próximos eleitos.
O Gazeta Online separou as candidatas às categorias Juvenil, de 13 a 17 anos, e Teen, de 18 a 24 anos. Além destas duas categorias, também disputarão meninas e meninos nas categorias Mini, de 4 a 8 anos, e Mirim, de 9 a 12 anos.
Confira as candidatas ao título de Miss Espírito Santo Juvenil e Teen 2019: