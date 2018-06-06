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Val Marchiori é condenada por comparar cabelo de Ludmilla a bombril

Socialite terá que pagar R$ 10 mil de indenização

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 18:30
Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram @valmarchiori
A 3ª Vara Cível do Fórum Regional da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, condenou Val Marchiori a pagar R$ 10 mil a Ludmilla. A socialite, no carnaval de 2016, é acusada de fazer um comentário racista contra a cantora. 
Na ocasião, Ludmilla desfilou como musa do Salgueiro e Val criticou o visual da cantora em um programa da RedeTV!, dizendo que o cabelo da funkeira parecia bombril. 
A fantasia está bonita, a maquiagem Agora, o cabelo Hello! Esse cabelo dela está parecendo um bombril, gente!, disse Val.
Val Marchiori disse ao jornal Extra, nesta quarta-feira (6), que vai recorrer da decisão. "A decisão foi recebida com surpresa, já que não houve de minha parte qualquer comentário racista. Deixando claro que quando uma pessoa aceita participar de um desfile de carnaval, está sujeita a elogios e críticas. Não sou e nunca fui racista. E aguardo, serenamente, que a decisão será revista no recurso que já sendo preparado pelo meu advogado", comentou Val.
Para a juíza Mariana Moreira Tangari Baptista "está muito claro que a ré insiste em comparar o cabelo da autora a um bombril, ainda que os apresentadores do programa tenham tentado impedir que ela continuasse a ofender a autora, afirmando que se tratava de um aplique e não do cabelo da cantora.
Segundo a sentença, "a liberdade de expressão deve ser exercida com responsabilidade, respeitando outros direitos constitucionalmente tutelados, notadamente o da dignidade da pessoa humana". O comentário feito por ela (Val) não teve nenhum conteúdo jornalístico, informativo e útil para os telespectadores. Na verdade, foi um comentário depreciativo e racista, apto a causar dano moral à autora, afirmou a juíza.

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