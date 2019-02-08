Val Marchiori anuncia fim de noivado por 'conflito de agendas'

08/02/2019 - Val Marchiori namorava o empresário Carlos Peyrelongue Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora e socialite Val Marchiori terminou o noivado com o empresário franco-mexicano Carlos Peyrelongue. Ela fez um anúncio sobre o rompimento nesta sexta-feira (8) em um post no Instagram.

"É com muita tristeza que anuncio o fim do meu noivado, por motivo de conflito de agendas e a distância tomamos está decisão em comum acordo", escreveu Val Marchiori. "Foram 3 anos de um lindo e feliz relacionamento com muito respeito e amor", complementou.

Ela agradeceu à família Peyrelongue por tê-la recebido com tanto carinho. "Vou sentir falta de cada um de vocês", declarou. "E desejo a você, Carlos, tudo de bom, você é um grande homem, honesto, íntegro, aprendi muito com você fica com Deus. Te levarei para sempre no meu coração."

No ano passado, o nome de Val Marchiori apareceu em investigações do TCU (Tribunal de Contas da União) por supostas fraudes em empréstimos concedidos a uma empresa da da apresentadora.

A Torke Empreendimentos, que tinha Marchiori como sócia, obteve em 2013 financiamento de R$ 2,7 milhões para a compra de cinco caminhões. O dinheiro vinha do Programa de Sustentação do Investimento, do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Outros R$ 200 mil, de linha de crédito do próprio Banco do Brasil, foram liberados para a compra de um Porsche Cayenne, de uso da apresentadora.

À época, o advogado de Marchiori, André Boiani, disse que não teve acesso ao pedido do TCU, mas reiterou denúncia oferecida pelo MPF (Ministério Público Federal) contra sua cliente foi rejeitada em duas instâncias pela Justiça Federal, que já se manifestou no sentido de que ela não praticou ato ilícito.

A apresentadora se envolveu ainda em polêmica com a cantora Ludmilla ao afirmar, no Carnaval de 2016, que o cabelo da funkeira parecia com "Bombril".