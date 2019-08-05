POLÊMICA

Val Marchiori abre processo contra SBT e apresentadores do Fofocalizando

"Tudo tem um limite", disse a apresentadora ao anunciar os processos, ao vivo, durante o "Hora do Faro"

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:27 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Val Marchiori, 44, revelou neste domingo (4) que entrou com um processo contra o SBT e os apresentadores do Fofocalizando.

O anúncio foi feito durante o programa Hora do Faro. Segundo Marchiori, a carta de seu ex-marido enviada ao noticiário ainda a incomoda.

"Eu tomei as medidas cabíveis. Os meus advogados entraram [com processo] contra o SBT . Eu abri um processo também contra Leão Lobo, ele [o ex-marido], Lívia Andrade e Leo Dias. Abri, sim", disse. "Acho que tudo tem um limite. Quando um jornalista pega uma matéria que envolve uma briga judicial é porque não tem escrúpulo. Não está imaginando o que faz com a minha família, com os meus filhos".

A polêmica envolvendo Marchiori começou quando o seu ex-marido enviou uma carta ao programa Fofocalizando dizendo que ela era uma "prostituta de luxo" e "teve envolvimento com vários homens por dinheiro".

