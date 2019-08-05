Home
>
Famosos
>
Val Marchiori abre processo contra SBT e apresentadores do Fofocalizando

Val Marchiori abre processo contra SBT e apresentadores do Fofocalizando

"Tudo tem um limite", disse a apresentadora ao anunciar os processos, ao vivo, durante o "Hora do Faro"

Agência Folha Press

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 14:27

 - Atualizado há 6 anos

A socialite Val Marchiori Crédito: Reprodução/Instagram @maxcherman

A apresentadora Val Marchiori, 44, revelou neste domingo (4) que entrou com um processo contra o SBT e os apresentadores do Fofocalizando.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> "Questiono minha permanência no SBT", diz Leo Dias

O anúncio foi feito durante o programa Hora do Faro. Segundo Marchiori, a carta de seu ex-marido enviada ao noticiário ainda a incomoda.

"Eu tomei as medidas cabíveis. Os meus advogados entraram [com processo] contra o SBT . Eu abri um processo também contra Leão Lobo, ele [o ex-marido], Lívia Andrade e Leo Dias. Abri, sim", disse. "Acho que tudo tem um limite. Quando um jornalista pega uma matéria que envolve uma briga judicial é porque não tem escrúpulo. Não está imaginando o que faz com a minha família, com os meus filhos".

> "Passado de meretriz", diz Leo Dias a Val Marchiori após ataque

A polêmica envolvendo Marchiori começou quando o seu ex-marido enviou uma carta ao programa Fofocalizando dizendo que ela era uma "prostituta de luxo" e "teve envolvimento com vários homens por dinheiro".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

val marchiori

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais