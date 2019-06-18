'Vai ter que me engolir', diz Val Marchiori para Luciana Gimenez

Segundo Val, o ex de Luciana, Marcelo de Carvalho , está muito feliz depois que terminou o casamento com a apresentadora e a socialite também disse que pretende soltar seu famoso "hello" assim que passar por Gimenez pelos bastidores da TV.

(Quando) encontrar a Luciana Gimenez nos corredores, o que não vai ser muito difícil, pretendo dar um hello pra ela. Agora que somos da mesma emissora, e ela trabalha lá como eu, né vai ter que me engolir, soltou.