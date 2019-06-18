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Desafetos

'Vai ter que me engolir', diz Val Marchiori para Luciana Gimenez

Socialite é a mais nova contratada da mesma emissora em que trabalha Luciana Gimenez
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2019 às 13:28

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 13:28

Crédito: Reprodução/Instagram @valmarchiori
Val Marchiori é a recém-contratada do "Tricotando", programa de fofocas da Rede TV. A ex-Mulheres Ricas deu entrevista exclusiva ao TV Foco e, durante o bate-papo, falou que Luciana Gimenez terá que engoli-la.
As duas selaram um desafeto desde antes do carnaval, quando começaram a trocar alfinetadas sutis. Mas, de lá para cá, as indiretas só foram engrossando e atualmente as ex-amigas são declaradamente inimigas. 
Segundo Val, o ex de Luciana, Marcelo de Carvalho, está muito feliz depois que terminou o casamento com a apresentadora e a socialite também disse que pretende soltar seu famoso "hello" assim que passar por Gimenez pelos bastidores da TV. 
(Quando) encontrar a Luciana Gimenez nos corredores, o que não vai ser muito difícil, pretendo dar um hello pra ela. Agora que somos da mesma emissora, e ela trabalha lá como eu, né vai ter que me engolir, soltou. 

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