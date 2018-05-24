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VÍDEO: Felipe Neto é vaiado ao receber principal prêmio do MTV MIAW

'Pode pegar essa vaia e ir embora frustrado porque eu vou embora feliz pra caramba', disparou o youtuber

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 16:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 16:40
O youtuber Felipe Neto nos bastidores do MTV MIAW Crédito: Instagram/Felipe Neto
O youtuber Felipe Neto levou o prêmio de Ícone MIAW, a categoria mais importante do MTV MIAW (Millenials Awards). A premiação foi gravada na quarta-feira, 24, em São Paulo, mas só será veiculada na quinta-feira, 25, às 22h na MTV. Ao subir no palco para receber a estatueta, que foi entregue pelo jogador Daniel Alves e a cantora Karol Conka, no entanto, ele foi vaiado por quem estava acompanhando a premiação.
"Esse prêmio é de todo mundo que se dedica diariamente a fazer conteúdo seja onde for, já que todo mundo hoje tem direito a subir neste palco e receber o troféu", falou Felipe, que concorria com Anitta, MC Kevinho, Kondzilla, Neymar, Pabllo Vittar, Nego do Borel e Whindersson Nunes na categoria em que foi escolhido por voto popular.
Com vaias cada vez mais fortes vindas do público, o youtuber se irritou e mandou uma mensagem para os 'haters' que o encaravam ao vivo. "E se você vaia hoje alguém, talvez seja o seu sonho estar aqui em cima um dia. Pode pegar essa vaia e ir embora frustrado porque eu vou embora feliz pra caramba. Fui", bradou Felipe.
No Twitter, Felipe agradeceu aos fãs mais uma vez pelo prêmio. "Eu tenho o fandom mais incrível do mundo", escreveu. "Muito obrigado por serem os melhores fãs que existem galera. Todos vocês! Todos! Seja o que assiste um vídeo ou o que assiste todos. Muito obrigado por vocês existirem!!!", completou, também retuitando algumas mensagens de fãs que o apoiavam.
Assista ao momento em que o youtuber Felipe Neto recebeu o prêmio e as vaias

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