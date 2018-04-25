Um mês após morte de Twelves, Latino adota gato de estimação

Valentino, novo animal de estimação de Latino Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)

Latino tem um novo companheiro de estimação: um gato chamado Valentino.

O cantor apresentou o felino nas redes sociais exatamente um mês após a morte do macaco Twelves, que foi atropelado no Rio de Janeiro.

A foto foi publicada no Instagram, no mesmo perfil em que ele compartilhava imagens do macaco. O nome de usuário, porém, é outro: Animais Latino. Parece que o cantor pode adotar outros bichinhos.