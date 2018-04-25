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Um mês após morte de Twelves, Latino adota gato de estimação

Felino herdou o perfil no Instagram do macaco que morreu atropelado

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 14:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 14:07
Valentino, novo animal de estimação de Latino Crédito: (Foto: Reprodução/Instagram)
Latino tem um novo companheiro de estimação: um gato chamado Valentino.
O cantor apresentou o felino nas redes sociais exatamente um mês após a morte do macaco Twelves, que foi atropelado no Rio de Janeiro.
A foto foi publicada no Instagram, no mesmo perfil em que ele compartilhava imagens do macaco. O nome de usuário, porém, é outro: Animais Latino. Parece que o cantor pode adotar outros bichinhos.
"Eu sei que eu estou longe de ser o macaco Twelves, mas vim aqui para dizer que vou tentar levar muita alegria para vocês, assim como vários outros animais que meu pai tem e admira", escreveu Latino na legenda da foto de Valentino.

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