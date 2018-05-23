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TRISTEZA

Um dia após anunciar gravidez, cantora Thaeme lamenta perda do bebê

'Sabíamos o quão frágil é uma gestação nas doze primeiras semanas', disse

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2018 às 19:11
A cantora Thaeme e o marido Fábio Elias Crédito: Instagram / Fábio Elias
Após ter anunciado sua gravidez na última segunda-feira, 21, a cantora Thaeme, da dupla com Thiago, comunicou aos fãs que perdeu o bebê, que teria com seu marido, Fábio Elias.
"É com grande tristeza e susto que, infelizmente, comunicamos que nosso anjinho não resistiu aos três primeiros meses! Recebemos a triste notícia [de] que seu coraçãozinho parou de bater, sem explicações médicas até agora. Sem sinais, sem avisar", lamentou a cantora em seu Instagram nesta quarta-feira, 23.
Thaeme ressaltou que esperou o período de doze semanas para anunciar a gestação justamente por conta dos riscos em seu início: "Receber a notícia da perda um dia depois de ter anunciado a glória para todos foi muito mais difícil."

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