Um dia após anunciar gravidez, cantora Thaeme lamenta perda do bebê

A cantora Thaeme e o marido Fábio Elias Crédito: Instagram / Fábio Elias

Após ter anunciado sua gravidez na última segunda-feira, 21, a cantora Thaeme, da dupla com Thiago, comunicou aos fãs que perdeu o bebê, que teria com seu marido, Fábio Elias.

"É com grande tristeza e susto que, infelizmente, comunicamos que nosso anjinho não resistiu aos três primeiros meses! Recebemos a triste notícia [de] que seu coraçãozinho parou de bater, sem explicações médicas até agora. Sem sinais, sem avisar", lamentou a cantora em seu Instagram nesta quarta-feira, 23.