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HUMOR

Turista pede Minnie Mouse em casamento e dá 'treta'

Homem se ajoelhou, mas foi surpreendido com aviso de Mickey

Publicado em 03 de Agosto de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2018 às 17:57
Minnie Mouse Crédito: Instagram / @disney
Um turista que estava passeando pela Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, aproveitou a oportunidade para pedir a Minnie Mouse em casamento. O homem se ajoelhou e fez a pergunta, mas foi surpreendido pelo Mickey, esposo da personagem, que fez um gesto de "estou te observando".
O vídeo publicado no Twitter já ultrapassou as quatro milhões de visualizações e foi compartilhado mais de 90 mil vezes.
Mickey e Minnie Mouse são um casal de ratinhos, sendo os personagens mais famosos do universo da Disney.

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