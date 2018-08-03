Turista pede Minnie Mouse em casamento e dá 'treta'

Um turista que estava passeando pela Walt Disney World, em Orlando, na Flórida, aproveitou a oportunidade para pedir a Minnie Mouse em casamento. O homem se ajoelhou e fez a pergunta, mas foi surpreendido pelo Mickey, esposo da personagem, que fez um gesto de "estou te observando".
O vídeo publicado no Twitter já ultrapassou as quatro milhões de visualizações e foi compartilhado mais de 90 mil vezes.
Mickey e Minnie Mouse são um casal de ratinhos, sendo os personagens mais famosos do universo da Disney.