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Férias

Túlio Gadêlha viaja para encontrar Fátima Bernardes na Europa

Apresentadora está há uma semana de férias com as filhas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jul 2018 às 15:23

Publicado em 29 de Julho de 2018 às 15:23

Túlio Gadêlha viaja para encontrar Fátima Bernardes na Europa Crédito: Reprodução/Instagram
Túlio Gadêlha foi ao encontro de Fátima Bernardes na Espanha, depois de dois dias que havia postado que estava com saudade da namorada, em suas próprias redes sociais. Lá, ela curte férias com as filhas há uma semana. 
Túlio postou fotos da apresentadora e brincou: "Quando você procura sua namorada de férias na Europa, acha e descobre que ela está tendo um caso com uma estátua".
Neste sábado (28), Fátima Bernardes conheceu Madri, capital espanhola, na companhia das filhas e agora também do namorado.

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