Túlio Gadêlha fala sobre cargo e povo relaciona vitória a seu namoro

Túlio Gadêlha Crédito: Reprodução/Tulio Gadelha

Eleito deputado federal por Pernambuco pelo PDT, Túlio Gadêlha afirmou na quarta-feira, 26, que não deixará o mandato para assumir outros cargos políticos.

"Para evitar ruídos e especulações, adianto aqui que não tenho pretensão em ocupar cargo em nenhum destes governos que estão aí", escreveu em uma publicação do Instagram. Segundo ele, abandonar o Congresso Nacional para outros interesses constrange eleitores e fere a "autonomia entre os poderes".