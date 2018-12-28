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NAMORADO DE FÁTIMA

Túlio Gadêlha fala sobre cargo e povo relaciona vitória a seu namoro

Advogado tinha atuação política antes de tornar público o relacionamento com a apresentadora Fátima Bernardes

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 21:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 21:00
Túlio Gadêlha Crédito: Reprodução/Tulio Gadelha
Eleito deputado federal por Pernambuco pelo PDT, Túlio Gadêlha afirmou na quarta-feira, 26, que não deixará o mandato para assumir outros cargos políticos.
"Para evitar ruídos e especulações, adianto aqui que não tenho pretensão em ocupar cargo em nenhum destes governos que estão aí", escreveu em uma publicação do Instagram. Segundo ele, abandonar o Congresso Nacional para outros interesses constrange eleitores e fere a "autonomia entre os poderes".
Em contrapartida, nos comentários seguidores associaram sua vitória ao relacionamento com a apresentadora da Globo. "Ele é o namorado da Fátima Bernardes e só foi eleito por isso", escreveu uma internauta.

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