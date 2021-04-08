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'Tudo muito planejado', noiva de Whindersson Nunes fala sobre gravidez

Estudante também revelou que mora com o humorista

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 12:16

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 12:16
Whinderson Nunes e Maria Lina revelaram que esperam um menino
Whinderson Nunes e Maria Lina revelaram que esperam um menino Crédito: Reprodução/Instagram @whinderssonnunes
Maria Lina Deggan, 22, noiva de Whindersson Nunes, 26, respondeu a perguntas de seus seguidores em seu Instagram, nesta quarta-feira (7). Ela revelou que mora com o humorista há alguns meses e que pretende terminar a faculdade de engenharia civil.
"O João [Miguel] terá duas casas ou vocês pretendem oficializar a união e morar juntos?", perguntou um internauta. "Já moramos juntos há alguns bons meses", respondeu a estudante, que está grávida de quatro meses do primeiro filho do casal.
Ela também contou que ela e seu noivo não foram pegos de surpresa com a gravidez: "Tudo muito planejado e feito no tempo que a gente queria. Relação é feita de acordos", disse. Sobre o youtuber, ela afirmou: "quando fico um dia longe dele, já sinto falta dele me mimando".

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A estudante também falou que já decidiu o parto: "Pretendo ter parto natural (se tudo correr como esperado). Que vai doer, eu já sei.. Que não vai ser fácil, também já sei. Agora basta me preparar da melhor forma possível", concluiu.
Além disso, ela falou sobre a vontade de concluir seu curso na faculdade. "Quando o neném não for mais um recém-nascido, pretendo me formar. A engenharia é um sonho ainda não realizado". Ela também afirmou que ganhou quatro quilos na gestação até o momento.
Em março, o casal revelou o nome do bebê. "Vou ter que decepcionar, mas não vai ser Jeredy", brincou o humorista, em publicação no Instagram. "Eu e Maria pensamos bem e achamos melhor dar um nome que a criança saiba pronunciar e escrever antes da oitava série, para não passar os problemas do pai"
Whindersson completou que eles chegaram a cogitar seguir o exemplo dos artistas "gringos", que colocam nomes aleatórios em seus filhos, como "porta, cadeira, garfo". "Se fosse menina, seria espátula", divertiu-se.

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