Travesti Luisa Marilac lança autobiografia em janeiro

Luisa Marilac Crédito: Reprodução / YouTube

A travesti Luisa Marilac vai lançar sua autobiografia no início do próximo ano. A informação é da coluna Lauro Jardim, de O Globo. A editora Record vai publicar a obra em janeiro, intitulada "Eu, travesti".

Luisa Marilac é YouTuber e viralizou em 2010 ao postar um vídeo tomando um drink numa piscina na Europa e dizendo a frase que se tornaria sua marca: E teve boatos que eu ainda estava na pior.