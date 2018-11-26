Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Livro

Travesti Luisa Marilac lança autobiografia em janeiro

Ela viralizou em 2010 ao postar um vídeo 'tomando uns bons drinks' em uma piscina da Europa

Publicado em 25 de Novembro de 2018 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2018 às 21:12
Luisa Marilac Crédito: Reprodução / YouTube
A travesti Luisa Marilac vai lançar sua autobiografia no início do próximo ano. A informação é da coluna Lauro Jardim, de O Globo. A editora Record vai publicar a obra em janeiro, intitulada "Eu, travesti".
Luisa Marilac é YouTuber e viralizou em 2010 ao postar um vídeo tomando um drink numa piscina na Europa e dizendo a frase que se tornaria sua marca: E teve boatos que eu ainda estava na pior.
Escrito com a jornalista Nana Queiroz, o livro conta o período em que Luisa foi prostituta em Guarulhos e na Espanha. Vítima de tráfico sexual, levou sete facadas e, para moldar seu corpo, injetou silicone industrial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Imposto de Renda é exigido para todo contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados