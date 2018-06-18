Tony Ramos está em Vitória gravando campanha

Na Rede Gazeta, Tony Ramos gravou uma chamada para "Belíssima", que está sendo exibida no "Vale a Pena Ver de Novo"

O ator, de 69 anos, está em, no, para gravar uma campanha. Ele passou o dia cumprindo uma agenda na Capital e, depois do almoço, visitou a. Ainda nesta semana, Tony começa a se dedicar ao papel de Pedro, que interpretará na próxima novela das sete da TV Globo, "O Sétimo Guardião", de Aguinaldo Silva.

Apesar de vir pouco ao Espírito Santo, ele conhece bastante da cultura daqui e se diz um amante da leitura. "Por isso, acabo me inteirando de vários assuntos. Por exemplo, sei que o Complexo de Tubarão é muito importante para os capixabas, pelo seu cunho econômico. Mas nunca fui lá", exemplifica. O ator também destaca o