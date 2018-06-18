Tony Ramos está em Vitória gravando campanha

O ator Tony Ramos, de 69 anos, está em Vitória, no Espírito Santo, para gravar uma campanha. Ele passou o dia cumprindo uma agenda na Capital e, depois do almoço, visitou a Rede Gazeta. Ainda nesta semana, Tony começa a se dedicar ao papel de Pedro, que interpretará na próxima novela das sete da TV Globo, "O Sétimo Guardião", de Aguinaldo Silva.
Apesar de vir pouco ao Espírito Santo, ele conhece bastante da cultura daqui e se diz um amante da leitura. "Por isso, acabo me inteirando de vários assuntos. Por exemplo, sei que o Complexo de Tubarão é muito importante para os capixabas, pelo seu cunho econômico. Mas nunca fui lá", exemplifica. O ator também destaca o
como um dos mais chamativos ícones do turismo capixaba.
Tony continua sem quaisquer redes sociais, por isso não é possível acompanhá-lo no Instagram ou no Facebook. Em entrevista ao Gazeta Online, o ator frisa que não é averso à tecnologia, apenas não acha que tem o perfil de quem tem uma conta para ficar compartilhando fotos ou comentários. "Prefiro meus momentos na leitura, viagens e boa gastronomia", finaliza.