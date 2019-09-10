Titi Müller diz que música 'Vai dar PT' é profecia para 2022

Titi Müller Crédito: Reprodução/Multishow

A apresentadora do Multishow Titi Müller, 32, brincou com a música "Vai Dar PT", de Léo Santana, após show no Festival Festeja, que passou por Fortaleza e Belo Horizonte nos últimos dias e foi transmitido ao vivo pelo canal.

"Léo Santana, dono da zorra toda, encerrando com essa música que é uma profecia para 2022: Vai Dar PT. Maravilhoso!", disse Titi em uma entrada ao vivo.

A fala da apresentadora pode ser interpretada como uma referência às próximas eleições presidenciais, insinuando a volta dos Partido dos Trabalhadores ao poder.