Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
POLÍTICa

Titi Müller diz que música 'Vai dar PT' é profecia para 2022

Em música cantada por Léo Santana, 'PT' é gíria para 'consumo excessivo de álcool'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2019 às 06:05

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 06:05

Titi Müller Crédito: Reprodução/Multishow
A apresentadora do Multishow Titi Müller, 32, brincou com a música "Vai Dar PT", de Léo Santana, após show no Festival Festeja, que passou por Fortaleza e Belo Horizonte nos últimos dias e foi transmitido ao vivo pelo canal.
> Antonia Fontenelle se coloca no lugar de Bolsonaro: "Quem manda"
"Léo Santana, dono da zorra toda, encerrando com essa música que é uma profecia para 2022: Vai Dar PT. Maravilhoso!", disse Titi em uma entrada ao vivo.
> Xuxa publica 'Deus nos livre' sobre volta do PT em 2022
A fala da apresentadora pode ser interpretada como uma referência às próximas eleições presidenciais, insinuando a volta dos Partido dos Trabalhadores ao poder.
> Artistas brasileiros pedem desculpas a Brigitte Macron por Bolsonaro
Na música cantada por Léo Santanda, "PT" é uma gíria que se refere ao consumo excessivo de álcool.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bebê nasce dentro de carro de app a caminho de hospital na Serra
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Imagem de destaque
CDI não é tudo: como definir seu próprio benchmark

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados