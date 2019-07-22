'Tire as crianças das jaulas', diz Justin Bieber a Trump

O cantor Justin Bieber Crédito: Reprodução/Instagram @iflirtbieber

Justin Bieber usou o perfil oficial dele no Twitter neste sábado, 20, para fazer um pedido ao presidente dos Estados Unidos. O cantor quer que imigrantes ilegais adolescentes que foram detidos e separados de seus familiares ao tentar cruzar a fronteira americana. usou o perfil oficial dele noneste sábado, 20, para fazer um pedido ao presidente dos Estados Unidos. O cantor quer que Donald Trump liberte osilegais adolescentes que foram detidos e separados de seus familiares ao tentar cruzar a fronteira americana.

No último ano, houve relatos de crianças sendo vítimas de maus tratos em centros de detenção ao tentarem chegar ao país de forma ilegal ou para pedir asilo.

rapper Asap Rocky da prisão. Na ocasião, presidente. Asap está preso na Suécia desde o início do mês por ter se envolvido em uma briga de rua enquanto visitava o país. Justin Bieber agradeceu o empenho de Trump em tirar oda. Na ocasião, Kanye West Kim Kardashian também fizeram apelos ao. Asap está preso na Suécia desde o início do mês por ter se envolvido em uma briga de rua enquanto visitava o país.

"Acabei de falar com Kanye West sobre o encarceramento do seu amigo Asap Rocky. Vou ligar para o muito talentoso primeiro ministro da Suécia para ver o que podemos fazer para ajudar Asap Rocky. Muitos gostariam que isso fosse resolvido de forma rápida", escreveu Trump.