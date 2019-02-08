Home
Ticiane Pinheiro revela nome de filha que terá com César Tralli

'Quando o nome tem um significado lindo, a criança tem muita luz', afirmou apresentadora

Agência Estado

Redação de A Gazeta

Publicado em 8 de fevereiro de 2019 às 15:11

Ticiane Pinheiro e César Tralli Crédito: Reprodução/Instagram @ticipinheiro

A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou o nome que escolheu para a filha que terá com o jornalista César Tralli nesta sexta-feira, 8: Manuella.

Ticiane já é mãe de Rafaella Justus, fruto de seu relacionamento com o apresentador Roberto Justus. As duas contaram a novidade por meio de uma brincadeira de forca no canal da apresentadora no YouTube.

"Rafaella significa 'Deus cura'. Manuella significa 'Deus conosco'. Acho que o significado do nome diz muito sobre a pessoa, quando o nome tem um significado lindo, a criança vai ter muita luz, ser muito especial", explicou Ticiane.

Rafa aprovou a escolha: "Amo [o nome Manuella], porque combina comigo e eu sempre quis ter uma irmã."

O anúncio de gravidez foi feito por Ticiane no último dia de 2018: "Ano novo, vida nova! Uma ‘vidinha’ nasce dentro de mim. Estou grávida! Rafinha vai ter um irmãozinho (a). 2019, nós já te amamos."

Ela também já havia indicado que, se o bebê fosse menina, gostava dos nomes Manuella e Sofia.

O vídeo do anúncio do nome da filha do casal pode ser conferido abaixo:


