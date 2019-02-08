Ticiane Pinheiro revela nome de filha que terá com César Tralli

Publicado em 8 de fevereiro de 2019 às 15:11
- Atualizado há 6 anos
A apresentadora Ticiane Pinheiro revelou o nome que escolheu para a filha que terá com o jornalista César Tralli nesta sexta-feira, 8: Manuella.
Ticiane já é mãe de Rafaella Justus, fruto de seu relacionamento com o apresentador Roberto Justus. As duas contaram a novidade por meio de uma brincadeira de forca no canal da apresentadora no YouTube.
"Rafaella significa 'Deus cura'. Manuella significa 'Deus conosco'. Acho que o significado do nome diz muito sobre a pessoa, quando o nome tem um significado lindo, a criança vai ter muita luz, ser muito especial", explicou Ticiane.
Rafa aprovou a escolha: "Amo [o nome Manuella], porque combina comigo e eu sempre quis ter uma irmã."
O anúncio de gravidez foi feito por Ticiane no último dia de 2018: "Ano novo, vida nova! Uma ‘vidinha’ nasce dentro de mim. Estou grávida! Rafinha vai ter um irmãozinho (a). 2019, nós já te amamos."
Ela também já havia indicado que, se o bebê fosse menina, gostava dos nomes Manuella e Sofia.
O vídeo do anúncio do nome da filha do casal pode ser conferido abaixo:
