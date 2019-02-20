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Ticiane Pinheiro é criticada ao comparar aeroporto com rodoviária

Apresentadora se desculpou nas redes sociais e explicou que não quis diminuir ninguém

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:23

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:23

20/02/2019 - A apresentadora Ticiane Pinheiro Crédito: Instagram / @ticipinheiro
Ticiane Pinheiro foi criticada nas redes sociais após comparar aeroporto com rodoviária pelos story do Instagram na terça-feira, 19.
"Olha a fila para passar no detector de metais! Aeroporto virou rodoviária", escreveu. A publicação gerou revolta entre os seus seguidores, que acharam arrogante a crítica da apresentadora.
"Uma pena ver que ricos não são humildes e só são ricos às custas dos pobres, que assistem a um programa lixo para dar audiência", disse uma usuária da rede social. "Achei ridículo o comentário dela. Não está satisfeita com o aeroporto? Freta um jatinho, linda", provocou outra.
Ticiane apagou o story ao ver a repercussão e explicou aos fãs que foi mal interpretada, dizendo que sempre viajou para o Rio de Janeiro de ônibus. "As filas na rodoviária muitas vezes são enormes, tanto na bilheteria como no embarque. Nesse dia, o aeroporto estava assim. Foi só isso o que eu quis dizer. Nunca quis diminuir ninguém", afirmou.
Veja o story alvo de polêmica e a justificativa da apresentadora na íntegra:
20/02/2019 - Ticiane Pinheiro explicou a situação a um seguidor e compartilhou a conversa pelos stories do Instagram Crédito: Instagram / @ticipinheiro

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