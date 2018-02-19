Thyane Dantas e Wesley Safadão esperam segundo filho

Thyane Dantas e Wesley Safadão Crédito: Vanessa Cordeiro / Divulgação

Thyane Dantas e Wesley Safadão vão viver a alegria da maternidade mais uma vez. Os pais da pequena Ysis, de três anos, anunciaram a gravidez no último sábado, 17, em uma festa que reuniu amigos e familiares para comemorar o aniversário de Thyane, segundo a Purepeople.

"E quando no dia do aniversário do seu amor é você quem ganha o presente? Quando um dos maiores presentes de Deus na sua vida aproveita esse dia único pra dizer que tem outro presente lindo a caminho? Ô Deus bom! É muita benção, Senhor!", escreveu o cantor no Instagram.

O casal, que já declarou diversas vezes o desejo de ter uma família grande, descobriu a nova gestação há cerca de duas semanas. "Hoje além de agradecer pela sua vida; estamos radiantes e explodindo de felicidade porque Deus está trazendo ao mundo mais uma herança do senhor! Mais um filho que virá cheio de carinho e saúde em nome de Jesus!", completou Wesley na publicação.