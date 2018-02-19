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CEGONHA

Thyane Dantas e Wesley Safadão esperam segundo filho

Cantor fez uma festa e publicou declarações nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 14:42

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 14:42

Thyane Dantas e Wesley Safadão Crédito: Vanessa Cordeiro / Divulgação
Thyane Dantas e Wesley Safadão vão viver a alegria da maternidade mais uma vez. Os pais da pequena Ysis, de três anos, anunciaram a gravidez no último sábado, 17, em uma festa que reuniu amigos e familiares para comemorar o aniversário de Thyane, segundo a Purepeople. 
"E quando no dia do aniversário do seu amor é você quem ganha o presente? Quando um dos maiores presentes de Deus na sua vida aproveita esse dia único pra dizer que tem outro presente lindo a caminho? Ô Deus bom! É muita benção, Senhor!", escreveu o cantor no Instagram.
O casal, que já declarou diversas vezes o desejo de ter uma família grande, descobriu a nova gestação há cerca de duas semanas. "Hoje além de agradecer pela sua vida; estamos radiantes e explodindo de felicidade porque Deus está trazendo ao mundo mais uma herança do senhor! Mais um filho que virá cheio de carinho e saúde em nome de Jesus!", completou Wesley na publicação.
>> Leia mais notícias de Entretenimento
Safadão também é pai de Yhudy, de sete anos, fruto do primeiro casamento com a empresária Mileide Mihaile.

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