Thiaguinho e Fernanda Souza estão tentando engravidar

É chegada a hora: três anos depois do casamento, Fernanda Souza e Thiaguinho estão tentando engravidar. Há pelo menos dois meses a atriz deixou de evitar a gravidez para realizar o sonho antigo de ser mãe, de acordo com o jornal Extra.
No começo do ano, os dois começaram a fazer os planos e elegeram 2018 como o momento certo para encomendar o primeiro filho. Segundo o Extra, Fernanda já planeja também diminuir o ritmo de trabalho para vivenciar pela primeira vez a maternidade.
Numa conversa com o cantor Michel Teló, em seu programa do Multishow, em abril deste ano, Fernanda Souza disse que, se tivesse uma menina, ela ia se chamar Maria, e que pretendia ter apenas um filho.