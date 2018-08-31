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Chegou a hora

Thiaguinho e Fernanda Souza estão tentando engravidar

Fernanda Souza já declarou que pretende ter apenas um filho

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 13:11
. Crédito: Reprodução/Instagram
É chegada a hora: três anos depois do casamento, Fernanda Souza e Thiaguinho estão tentando engravidar. Há pelo menos dois meses a atriz deixou de evitar a gravidez para realizar o sonho antigo de ser mãe, de acordo com o jornal Extra.
No começo do ano, os dois começaram a fazer os planos e elegeram 2018 como o momento certo para encomendar o primeiro filho. Segundo o Extra, Fernanda já planeja também diminuir o ritmo de trabalho para vivenciar pela primeira vez a maternidade. 
Numa conversa com o cantor Michel Teló, em seu programa do Multishow, em abril deste ano, Fernanda Souza disse que, se tivesse uma menina, ela ia se chamar Maria, e que pretendia ter apenas um filho.

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