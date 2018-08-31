Thiaguinho e Fernanda Souza estão tentando engravidar

É chegada a hora: três anos depois do casamento,estão tentando engravidar. Há pelo menos dois meses a atriz deixou de evitar a gravidez para realizar o sonho antigo de ser mãe, de acordo com o jornal Extra.

No começo do ano, os dois começaram a fazer os planos e elegeram 2018 como o momento certo para encomendar o primeiro filho. Segundo o Extra, Fernanda já planeja também diminuir o ritmo de trabalho para vivenciar pela primeira vez a maternidade.