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Thiaguinho aparece com aliança na mão esquerda

O detalhe chamou a atenção dos fãs, que levantaram suspeitas sobre uma possível reconciliação dele com sua ex-mulher, Fernanda Souza

Publicado em 29 de Fevereiro de 2020 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 fev 2020 às 14:35
O cantor Thiaguinho Crédito: Reprodução/Instagram @thbarbosa
O cantor Thiaguinho, 36, apareceu nesta semana em um vídeo no perfil de seu amigo, o também cantor Rodriguinho, usando uma aliança na mão esquerda. O detalhe chamou a atenção dos fãs, que levantaram suspeitas sobre uma possível reconciliação dele com sua ex-mulher, Fernanda Souza.
Thiaguinho e Fernanda não são mais um casal desde outubro do ano passado, quando terminaram um relacionamento de oito anos e meio -e casados desde 2015. O motivo do término, segundo ambos escreveram, foi que a relação de amor se transformou em amizade.
Especulações a respeito de uma possível volta sempre aparecem. Em dezembro de 2019, Fernanda esteve no show de encerramento do projeto do ex, "Tardezinha", no Rio de Janeiro.
Em janeiro, ela foi vista assistindo ao show do ex-marido de cima do palco, no Rio. Ela estava acompanhada dos pais do artista e, em determinado momento de uma música, foi cumprimentada por ele.
Questionado pela imprensa em janeiro, o cantor desconversou sobre uma possível tentativa de volta por parte dele com a ex-mulher.
Durante o lançamento do filme que conta a história do surfista Gabriel Medina, em São Paulo, ele foi questionado sobre como andava a relação com a ex, e preferiu esnobar a pergunta e se resumir à frase: 'O coração está bem".

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