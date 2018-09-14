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POLÊMICA

Thiago Martins pede desculpas após ser acusado de assediar segurança

'Nunca tive a intenção de faltar com respeito a qualquer profissional', esclareceu o ator e cantor do Sorriso Maroto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 20:44

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 20:44

O ator e cantor Thiago Martins Crédito: Globo/João Cotta/Divulgação
Thiago Martins é vocalista do Sorriso Maroto há alguns meses e, no sábado, 8, fez uma apresentação com o grupo no qual insiste em chamar a atenção de uma segurança. O vídeo do artista constrangendo a mulher e até acariciando-a circulou nas redes sociais nos últimos dias e ele foi acusado de assédio. Após a repercussão, ele se pronunciou.
"Todos que me conhecem e acompanham meu trabalho sabem que tenho o costume de brincar durante os shows, sempre modifico as letras e interajo com as pessoas próximas do palco, independente de gênero ou qualquer outra característica. Talvez meu erro tenha sido ser brincalhão ou performático demais com uma pessoa que estava trabalhando", disse Thiago no Instagram.
No vídeo gravado durante o show que circula nas redes, Thiago canta e fica olhando para a segurança, que o ignora. Ele então a questiona: "Nenhuma olhadinha?", e um colega de grupo o interrompe, dizendo que a mulher estava trabalhando. Entretanto, ele não desiste e em outro momento se abaixa e começa a acariciar a cabeça da segurança, que permanece sem reação.
Em seu vídeo de esclarecimento publicado nesta quinta-feira, 13, porém, Thiago garante que já conversou com a segurança, chamada Flávia. "Entendo que a atitude pode ter sido mal interpretada e que alguns acreditem que ultrapassei limites. Por isso, faço questão de esclarecer que jamais tive a intenção de causar constrangimento e muito menos ofender a Flávia, profissional que respeito muito, assim como todos aqueles que trabalham comigo. Eu nunca tive a intenção de faltar com respeito a qualquer profissional, eu já liguei para a Flávia, já ficou tudo bem, esse assunto pra gente está enterrado", disse.
Visualizar esta foto no Instagram.

Salve família! Todos que me conhecem e acompanham meu trabalho sabem que tenho o costume de brincar durante os shows, sempre modifico as letras e interajo com as pessoas que estão próximas do palco, independente de gênero ou qualquer outra característica. Se procurarem em vídeos antigos, verão que tenho o hábito de me expressar de forma expansiva com todos ao meu redor. Talvez meu erro tenha sido ser brincalhão ou performático demais com uma pessoa que estava trabalhando. Entendo que a atitude pode ter sido mal interpretada e que alguns acreditem que ultrapassei limites. Por isso, faço questão de esclarecer que jamais tive a intenção de causar constrangimento e muito menos ofender a Flávia, profissional que respeito muito, assim como todos aqueles que trabalham comigo. Aceito as críticas como um alerta para me manter atento aos meus atos e peço desculpas à Flávia caso ela tenha se sentido incomodada com a brincadeira. Amo meu trabalho e fui educado por uma mulher guerreira e sozinha, que me ensinou a respeitar tudo e todos. Jamais faltaria ao respeito com a Flávia, com as mulheres, com meu público, e com essa galera que rala com a banda ao nosso lado.

Uma publicação compartilhada por Thiago Martins (@tgmartins) em

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