Thiago Lacerda compara Bolsonaro a Hitler: "Vergonha e nojo"

Ator postou fotos comparativas em sua conta do Instagram

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 11:55 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @trlacerda

O ator Thiago Lacerda, 41, comparou em uma rede social o presidente Jair Bolsonaro (PSL) a Adolf Hitler. Ele publicou na terça (30) em seu Instagram, uma montagem com duas fotos: uma em que o ditador alemão aparece tendo o cabelo cortado, e outra semelhante, mas com Bolsonaro.

Na legenda, Lacerda escreveu: "Não à toa... Os signos de semelhança. Sucessão de declarações criminosas!! Vergonha e nojo máximo!".

O ator postou também outras fotos de notícias sobre declarações agressivas que Bolsonaro tem dado nos últimos dias. O presidente radicalizou o discurso em meio a críticas a seus familiares. Ele chamou governadores nordestinos de "paraíbas", disse que no país não havia fome e atacou o presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) por meio de seu pai, cujo corpo está desaparecido desde a ditadura militar.

Opositor de Bolsonaro, Lacerda publica com bastante frequência em suas redes sociais críticas ao atual governo. No sábado (26), ele postou sobre os 500 dias da morte da vereadora Marielle Franco, questionando quem mandou matar a vereadora do PSOL e o motivo.

"Quem? Por que? Descobre aí juiz...finge que é coisa de hacker", escreveu em clara crítica ao ministro Sergio Moro.

Entre os seus seguidores, há quem apoie a posição política do ator, mas ele também recebe criticas. "A impressão que nos passa é que vocês preferem a corrupção sistêmica do que um país limpo e digno!!! Difícil entender!", escreveu uma seguidora.

Outra, no entanto, escreveu: "Que triste nosso país ter este traste como representante."

O último trabalho de Thiago Lacerda na TV foi na novela "Orgulho e Paixão", da Globo (2018). Atualmente, ele pode ser visto como o italiano Mateo, na reprise de "Terra Nostra", no Viva.

