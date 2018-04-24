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SAÚDE

Thiago Fragoso passa bem após cirurgia nos rins

Ator tirou um nódulo e está descansando, segundo assessoria

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 21:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 21:48
Thiago Fragoso já adiantou suas cenas em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Divulgação/TV Globo
Thiago Fragoso passou por uma cirurgia nos rins para retirada de um nódulo, num hospital de São Paulo, nesta segunda-feira (23). Em nota, a assessoria do ator informou que ele respondeu bem ao procedimento médico e que está descansando.
"Gostaríamos de agradecer em nome do ator Thiago Fragoso por todo carinho que tem chegado até ele. Aproveitamos para informar, em primeiro lugar que Thiago encontra-se bem e descansando", disse parte do comunicado
Thiago está afastado de "O outro lado do paraíso" após ter picos de pressão durante as gravações e ainda não tem data para voltar aos trabalhos.  "O ator aproveitou os dias que não grava para realização de exames, onde foi constatada a necessidade de se submeter a uma cirurgia nos rins para retirada de um nódulo. Estamos muito felizes em dizer que o procedimento realizado pelo Dr. Arie Carneiro foi um sucesso e que Thiago poderá em breve retornar às suas atividades, o que inclui gravar a novela "O outro lado do paraíso'", completava a nota da assessoria do ator.
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As gravações de O outro lado do paraíso terminam dia 9 de maio, mas a Globo já se planejou para não contar mais com Fragoso. Seu fim com Clara (Bianca Bin), por exemplo, está gravado.
Assim, a reta final da trama vai sofrer mudanças. Por conta do afastamento de Thiago, o sequestro de Tomaz (Vitor Figueiredo) planejado por Renato (Rafael Cardoso) terá um desfecho diferente, segundo a colunista Patrícia Kogut. Antes, Patrick mataria Renato (Rafael Cardoso) e sairia ileso. Agora, ele também levará um tiro na barriga e precisará passar por uma cirurgia de emergência.
Thiago deixou de atuar em 14 cenas previstas para irem ao ar entre o dia 26 de abril e 8 de maio. O ator adiantou suas principais cenas e será substituído por um dublê nas sequências que faltam, sem voltar ao trabalho nos próximos dias.

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