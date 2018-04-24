Thiago Fragoso passa bem após cirurgia nos rins

Thiago Fragoso já adiantou suas cenas em "O Outro Lado do Paraíso" Crédito: Divulgação/TV Globo

Thiago Fragoso passou por uma cirurgia nos rins para retirada de um nódulo, num hospital de São Paulo, nesta segunda-feira (23). Em nota, a assessoria do ator informou que ele respondeu bem ao procedimento médico e que está descansando.

"Gostaríamos de agradecer em nome do ator Thiago Fragoso por todo carinho que tem chegado até ele. Aproveitamos para informar, em primeiro lugar que Thiago encontra-se bem e descansando", disse parte do comunicado

Thiago está afastado de "O outro lado do paraíso" após ter picos de pressão durante as gravações e ainda não tem data para voltar aos trabalhos. "O ator aproveitou os dias que não grava para realização de exames, onde foi constatada a necessidade de se submeter a uma cirurgia nos rins para retirada de um nódulo. Estamos muito felizes em dizer que o procedimento realizado pelo Dr. Arie Carneiro foi um sucesso e que Thiago poderá em breve retornar às suas atividades, o que inclui gravar a novela "O outro lado do paraíso'", completava a nota da assessoria do ator.

As gravações de O outro lado do paraíso terminam dia 9 de maio, mas a Globo já se planejou para não contar mais com Fragoso. Seu fim com Clara (Bianca Bin), por exemplo, está gravado.

Assim, a reta final da trama vai sofrer mudanças. Por conta do afastamento de Thiago, o sequestro de Tomaz (Vitor Figueiredo) planejado por Renato (Rafael Cardoso) terá um desfecho diferente, segundo a colunista Patrícia Kogut. Antes, Patrick mataria Renato (Rafael Cardoso) e sairia ileso. Agora, ele também levará um tiro na barriga e precisará passar por uma cirurgia de emergência.