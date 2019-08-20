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Eternos namorados

The Rock e Lauren Hashian se casam no Havaí

Eles já namoravam há mais de 10 anos

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 05:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2019 às 05:56
Dwayne Johnson, 47, mais conhecido por The Rock, se casou em uma cerimônia reservada no Havaí neste domingo (18) com sua namorada de longa data, Lauren Hashian, 34.
O casal está junto há cerca de 12 anos e tem Jasmine, 3, e Tiana, 1, como filhas. Após o evento, o ator publicou fotos da celebração em sua conta no Instagram. "Nós aceitamos. 18 de agosto de 2019. Abençoados", escreveu.
Juntos desde 2007, Johnson e Hashian evitam a exposição pública há anos, e são raras as fotos dos dois juntos. 
Famosos como Marlon Wayans, Karen Gillan, Kevin Hart e Scooter Braun parabenizaram o casal pelas redes sociais.
Ex-lutador profissional e, atualmente, um dos mais bem pagos astros do cinema de ação, Dwayne Johnson é apresentador do reality competitivo "The Titan Games".
Nele, os candidatos, pessoas comuns, enfrentam provas físicas dificílimas, que demandam força, destreza e controle emocional. Depois de dez episódios, o homem e a mulher que mais se destacarem levarão, cada um, um prêmio de 100 mil dólares (aproximadamente, 400 mil reais).

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