The Rock e Lauren Hashian se casam no Havaí

Dwayne Johnson, 47, mais conhecido por The Rock, se casou em uma cerimônia reservada no Havaí neste domingo (18) com sua namorada de longa data, Lauren Hashian, 34.
O casal está junto há cerca de 12 anos e tem Jasmine, 3, e Tiana, 1, como filhas. Após o evento, o ator publicou fotos da celebração em sua conta no Instagram. "Nós aceitamos. 18 de agosto de 2019. Abençoados", escreveu.
Juntos desde 2007, Johnson e Hashian evitam a exposição pública há anos, e são raras as fotos dos dois juntos.
Famosos como Marlon Wayans, Karen Gillan, Kevin Hart e Scooter Braun parabenizaram o casal pelas redes sociais.
Ex-lutador profissional e, atualmente, um dos mais bem pagos astros do cinema de ação, Dwayne Johnson é apresentador do reality competitivo "The Titan Games".
Nele, os candidatos, pessoas comuns, enfrentam provas físicas dificílimas, que demandam força, destreza e controle emocional. Depois de dez episódios, o homem e a mulher que mais se destacarem levarão, cada um, um prêmio de 100 mil dólares (aproximadamente, 400 mil reais).