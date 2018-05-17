Thammy Miranda conta que não mudou de nome a pedido de seu pai

Thammy Miranda Crédito: Instagram | @thammymiranda

Questionado sobre os motivos pelos quais não trocou seu nome em relação ao período anterior à mudança de gênero, Thammy Miranda contou que cogitou a possibilidade, em entrevista ao Pânico da rádio Jovem Pan nesta quarta-feira, 16.

"Eu ia trocar de nome. Inclusive pedi para minha mãe e meu pai escolherem um nome". Em seguida, porém, a pedido de seu pai, motivado por sua religião, optou por não mudar o primeiro nome. Retirou apenas o "Cristina" de sua certidão.

"Se quiser colocar um pinto na testa você coloca, só não troca seu nome", teria dito ele, de acordo com Thammy.