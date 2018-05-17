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Mudança

Thammy Miranda conta que não mudou de nome a pedido de seu pai

'Eu ia trocar, pedi para minha mãe e meu pai escolherem um', disse

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 00:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 00:10
Thammy Miranda Crédito: Instagram | @thammymiranda
Questionado sobre os motivos pelos quais não trocou seu nome em relação ao período anterior à mudança de gênero, Thammy Miranda contou que cogitou a possibilidade, em entrevista ao Pânico da rádio Jovem Pan nesta quarta-feira, 16.
"Eu ia trocar de nome. Inclusive pedi para minha mãe e meu pai escolherem um nome". Em seguida, porém, a pedido de seu pai, motivado por sua religião, optou por não mudar o primeiro nome. Retirou apenas o "Cristina" de sua certidão.
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"Se quiser colocar um pinto na testa você coloca, só não troca seu nome", teria dito ele, de acordo com Thammy.
Em outro momento, o filho de Gretchen ressaltou a importância das nomenclaturas e terminações corretas em relação ao mundo LGBT: "Eu concordo que tem muita sigla, muita letra, muita coisa. Às vezes até eu mesmo me confundo. Mas não é uma questão de inventar modinha, de escolher, nem nada. Vai além. É de dentro pra fora."

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