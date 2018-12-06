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FUTURA VOVÓ

'Thammy e esposa doarão óvulos para inseminação', diz Gretchen

Cantora explica que filho não poderia tomar hormônio feminino para ovulação por usar testosterona para mudança de sexo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 dez 2018 às 19:23

Publicado em 06 de Dezembro de 2018 às 19:23

03/09/2018 - Thammy Miranda, Gretchen e Andressa Ferreira Crédito: Instagram/Gretchen
"Eu acho ótimo", comemorou Gretchen ao falar sobre a decisão de Thammy Miranda e Andressa Ferreira de realizarem inseminação artificial para terem o primeiro filho. A declaração foi dada durante o programa "Luciana By Night", na Rede TV!, desta quarta-feira, 5.
A cantora revelou que o casal deve iniciar o procedimento já neste mês para que a modelo esteja grávida em janeiro de 2019, se tudo der certo.
Gretchen admitiu não saber, com certeza, como será feita a técnica, mas acredita que serão usados óvulos de Thammy e Andressa. "Thammy ainda tem óvulo. Creio que um de Thammy e um de Andressa. Ainda não sei de detalhes, mas o desejo é que use um óvulo de um e de outro", ressalta.
Sobre as críticas sofridas pelo filho, Gretchen analisa: "Olha, seria tão bom se as pessoas não ficassem se incomodando com o outro e vivessem suas próprias vidas. Já é tão difícil viver a vida da gente, você ainda quer viver a vida do vizinho, do outro...".
Gretchen garante que nunca se preocupou com o que os outros dizem a respeito dela. A cantora lembrou do tempo em que, aos 18 anos, saía para comprar pão na padaria com uma meia calça na cabeça, uma espécie de touca, para não desmanchar o cabelo.
"A Sula (Miranda), minha irmã, dizia: 'Você tá louca, vai desse jeito na padaria?'. Eu dizia: 'Se alguém tem que gostar de mim, tem que gostar assim. Porque, se gosta de mim com a touca, imagina sem... iria me adorar! Eu não estava nem aí".

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