Thais Fersoza diz que filhos não vão ganhar chocolate na Páscoa

A Páscoa pode até ser considerada a época mais doce do ano para muitas pessoas, mas tem quem não coma açúcar e procure por substituições. É o caso de Thais Fersoza, mulher de Michel Teló e mãe dos pequenos Melinda, de dois anos, e Teodoro, de apenas um. Em um vídeo publicado no seu canal do YouTube, a atriz revelou que as crianças não vão ganhar ovos de chocolate na data comemorativa.