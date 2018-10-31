Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Quando era criança

Thaila Ayala conta que quase morreu afogada: 'Fui ressuscitada'

Episódio aconteceu em Santa Catarina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 13:42

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 13:42

A atriz Thaila Ayala relembrou nesta terça-feira, 30, durante viagem a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, um episódio em que quase morreu afogada quando era criança.
. Crédito: Reprodução/Instagram @thailaayala
"A primeira praia que conheci na vida, o primeiro contato com o mar, foi aqui. Foi nessa praia que eu 'morri' afogada [risos]... E fui ressuscitada", disse nos stories de seu Instagram.
Segundo ela, o fato ocorreu durante uma viagem que fez com sua tia ao local, aos 11 anos de idade. "Sempre fui super peixinha, mas peixinha de água doce. Cresci no rio, lago. Se me jogar num rio sei bem como funciona, correnteza, essas coisas. E mar eu nunca tinha visto na vida."
"Fui entrando no mar, entrando, entrando, até que, em algum momento a correnteza voltou e não senti mais o chão. Tentei nadar contra a maré, não consegui e apaguei. Tipo, desmaiei", prosseguiu.
Em seguida, contou como foi salva: "Bebi tanta água que apaguei e um cara, sei lá quanto tempo depois, sentiu alguma coisa batendo nele embaixo d'água. Na hora que puxou, era uma pessoa, no caso, eu."
"Essa viagem, tirando essa parte trágica, foi tão inesquecível, tão f***, tão incrível. Lembro de tudo. Tô mega feliz de estar de volta", concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados