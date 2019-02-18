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SOLIDÁRIA

Thaeme decide doar fraldas de chá de bebê da filha para gestantes

Cantora, grávida de sete meses, diz que recebe muitos pedidos de mulheres sem condições de comprar produtos para os filhos

Publicado em 

18 fev 2019 às 19:06

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 19:06

29/11/2018 - Cantora Thaeme está grávida Crédito: Instagram/@thaeme
A cantora Thaeme Mariôto, grávida de sete meses, realizou o chá de bebê da filha Liz neste domingo, 17, e contou que decidiu doar as fraldas arrecadadas na festa. "Tive a ideia de fazer o chá e a primeira coisa que me veio à mente foi doar as fraldas para as milhares de mães que entram em contato comigo diariamente", começou a explicar nos stories do Instagram.
Segundo ela, as mulheres também gestantes pedem "coisas básicas, como fralda, enxoval", porque estão prestes a dar à luz, mas com dificuldades de ter acesso a esses itens. "Coisas básicas que uma gestante tem que ter para conseguir ter um filho", resumiu a cantora.
"As fraldas serão doadas para algumas instituições e também para essas mamães que me pedem. Estou tirando print de tudo que consigo ver para que eu consiga separar e enviar", disse.
Thaeme mostrou que uma marca de cuidados de higiene para bebês colaborou com a iniciativa dela - e concedeu mais fraldas e outros produtos para doação.
Antes, a cantora mostrou detalhes da decoração e dos doces feitos para o chá de bebê, cujo tema foi carrossel com referências de arco-íris.

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