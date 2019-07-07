Movimentou a web

Terry Crews divulga imagem como Rei Tritão em "A Pequena Sereia"

"Pai de Ariel!", escreveu na legenda da imagem compartilhada na web

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:16 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @terrycrews

A Disney divulgou a atriz Halle Bailey como a nova Pequena Sereia na live-action, que ainda não tem muitos detalhes revelados. Porém, o ator Terry Crews decidiu postar uma imagem dele como o Rei Tritão, pai da personagem principal.

Na publicação deste sábado, 6, ele aparece com um cetro na mão e com o rabo de sereia. "Pai de Ariel!", escreveu na legenda da imagem no Twitter.

O elenco do filme não foi oficialmente anunciado. Apenas sabe-se que Rob Marshall, que dirigiu O Retorno de Mary Poppins, comandará as filmagens. O roteiro será conduzido por Jane Goldman, de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. A trilha sonora será de Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, com direito a novas canções.

Os internautas se divertiram com a publicação de Terry.

Muitos seguidores postaram memes de personagens feitos pelo ator em outras séries, como Todo Mundo Odeia o Cris e Brooklyn Nine-nine.

