Terry Crews divulga imagem como Rei Tritão em "A Pequena Sereia"

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:16
- Atualizado há 6 anos
A Disney divulgou a atriz Halle Bailey como a nova Pequena Sereia na live-action, que ainda não tem muitos detalhes revelados. Porém, o ator Terry Crews decidiu postar uma imagem dele como o Rei Tritão, pai da personagem principal.
Na publicação deste sábado, 6, ele aparece com um cetro na mão e com o rabo de sereia. "Pai de Ariel!", escreveu na legenda da imagem no Twitter.
O elenco do filme não foi oficialmente anunciado. Apenas sabe-se que Rob Marshall, que dirigiu O Retorno de Mary Poppins, comandará as filmagens. O roteiro será conduzido por Jane Goldman, de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. A trilha sonora será de Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, com direito a novas canções.
Os internautas se divertiram com a publicação de Terry.
Muitos seguidores postaram memes de personagens feitos pelo ator em outras séries, como Todo Mundo Odeia o Cris e Brooklyn Nine-nine.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o