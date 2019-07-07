Home
>
Famosos
>
Terry Crews divulga imagem como Rei Tritão em "A Pequena Sereia"

Terry Crews divulga imagem como Rei Tritão em "A Pequena Sereia"

"Pai de Ariel!", escreveu na legenda da imagem compartilhada na web

Agência Estado

Publicado em 7 de julho de 2019 às 18:16

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @terrycrews

A Disney divulgou a atriz Halle Bailey como a nova Pequena Sereia na live-action, que ainda não tem muitos detalhes revelados. Porém, o ator Terry Crews decidiu postar uma imagem dele como o Rei Tritão, pai da personagem principal.

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

> Morre Cameron Boyce, ator da Disney, aos 20 anos

> Carlinhos Maia e marido são convidados a se retirar de parque da Disney

Na publicação deste sábado, 6, ele aparece com um cetro na mão e com o rabo de sereia. "Pai de Ariel!", escreveu na legenda da imagem no Twitter.

O elenco do filme não foi oficialmente anunciado. Apenas sabe-se que Rob Marshall, que dirigiu O Retorno de Mary Poppins, comandará as filmagens. O roteiro será conduzido por Jane Goldman, de X-Men: Dias de um Futuro Esquecido. A trilha sonora será de Alan Menken e Lin-Manuel Miranda, com direito a novas canções.

> "As Branquelas": Marlon Wayans desmente Terry Crews sobre novo filme

Os internautas se divertiram com a publicação de Terry.

Muitos seguidores postaram memes de personagens feitos pelo ator em outras séries, como Todo Mundo Odeia o Cris e Brooklyn Nine-nine.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

disney

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais