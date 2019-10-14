Termina o casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 16:12
- Atualizado há 6 anos
Após quatro anos, chega ao fim o casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza. A notícia foi divulgada pelo próprio casal em suas redes sociais, nesta segunda-feira (14).
"O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor", diz o texto publicado pelo cantor e pela atriz no Instagram.
"Não se esqueçam, existem duas pessoas do lado de cá, escrevendo juntas essa mensagem. Nossas dores devem ser respeitadas e também as dos nossos familiares, pois com certeza é dessa maneira que você gostaria de ser tratado, ou que tratassem as pessoas que você ama", continua o trecho.
Thiaguinho e Fernanda se conheceram no programa de Xuxa, quando a apresentadora ainda estava na Globo. No total, foram 8 anos e meio de relacionamento, juntando namoro e casamento.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o