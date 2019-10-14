Home
Termina o casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza

Cantor e atriz fizeram o anúncio da separação, nesta segunda-feira (14), por meio de suas redes sociais

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 16:12

 - Atualizado há 6 anos

Fernanda Souza e Thiaguinho Crédito: Instagram/@sand

Após quatro anos, chega ao fim o casamento de Thiaguinho e Fernanda Souza. A notícia foi divulgada pelo próprio casal em suas redes sociais, nesta segunda-feira (14).

"O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor", diz o texto publicado pelo cantor e pela atriz no Instagram.

"Não se esqueçam, existem duas pessoas do lado de cá, escrevendo juntas essa mensagem. Nossas dores devem ser respeitadas e também as dos nossos familiares, pois com certeza é dessa maneira que você gostaria de ser tratado, ou que tratassem as pessoas que você ama", continua o trecho.

Ver essa foto no Instagram

Após 8 anos e meio de relacionamento, em respeito a todos que nos acompanham, viemos comunicar que não somos mais um casal. O motivo da decisão é que percebemos que nossa relação se transformou numa linda amizade. No nosso caso, foi um processo natural, com muita maturidade e amor. Somos gratos por tudo que acrescentamos na história um do outro e isso nos dá a certeza que estaremos ligados para o resto da vida. Somos seres humanos (assim como você que está lendo isso), com nossos corações tristes, porém confiantes que nossa amizade e amor nos guiarão como tem feito diariamente. Todo o contrário não será mera especulação. Nosso casamento termina em paz. Não estranhem se nos encontrarem um na companhia do outro daqui pra frente. Não se esqueçam, existem duas pessoas do lado de cá, escrevendo juntas essa mensagem. Nossas dores devem ser respeitadas e também as dos nossos familiares, pois com certeza é dessa maneira que você gostaria de ser tratado, ou que tratassem as pessoas que você ama. Durante esses 8 anos, tentamos levar nosso relacionamento e nossa vida pessoal da maneira mais discreta possível. Apesar de sermos pessoas públicas, é muito difícil ter que dividir algo tão íntimo aqui. Pedimos respeito ao comunicarem nossa decisão. O que o mundo precisa nesse momento não é de pessoas despejando sentimentos e comentários ruins em cima da dor do outro, um padrão repetitivo, sensacionalista e desnecessário, que fere quem está do lado de cá. É NECESSÁRIO ser amor por onde for. Por aqui, nós, Fernanda e Thiago, acolhemos um ao outro, nos damos as mãos e seguimos guiados por Deus e pelo nosso amor, amizade e respeito que sempre tiveram um lema: Unidos até depois do fim. Thiago e Fernanda ♥️

Uma publicação compartilhada por F e r n a n d a S o u z a (@fernandasouzaoficial) em

Thiaguinho e Fernanda se conheceram no programa de Xuxa, quando a apresentadora ainda estava na Globo. No total, foram 8 anos e meio de relacionamento, juntando namoro e casamento.

