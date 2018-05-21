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Telespectadores usam WhatsApp de programa para pedir 'Fora Mara'

'Como a Mara sempre diz, ela é como clara de ovo: quando mais bate, mais ela cresce', disseram seus assessores

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 12:58
Mara Maravilha Crédito: Reprodução/Instagram @maramaravilhaoficial
Há poucos fias o programa "Fofocalizando", do SBT, divulgou o número de WhatsApp pedindo colaborações aos telespectadores. O objetivo seria recolher informações dos fãs. Até ai, tudo bem. Só que o número, até hoje, de acordo com o colunista Ricardo Feltrin, não recebeu praticamente nenhuma informação exclusiva. 
Segundo o colunista do Uol, ao invés disso, o WhatsApp está sendo usado por centenas de pessoas que antipatizam com Mara Maravilha e a querem fora do programa. A co-apresentadora vem recebendo todo tipo de crítica: que não sabe se comportar, que é exibida, que não deixa os colegas falarem, que corta as pessoas, enfim, só queixas contra a baiana.
Uma das mensagens diz: Olá pessoal da produção do programa Fofocalizando Gente será que é difícil vocês perceberem que essa Mara é insuportável e ninguém aguenta ela (Sic) no programa? Ninguém aguenta os comentários nada a ver dela; o Leão Lobo e a Mamma vivem cortando ela, de tão idiota que ela (é). Por favor produção Mara Maravilha não dá, sem graça, idiota!". 
Procurada pelo Uol, Mara Maravilha disse não ter conhecimento desse uso do WhatsApp do programa. Em seguida, ela disse ter procurado a direção do programa, que por sua vez afirmou que, se criaram o movimento "Fora, Mara", o programa criará então a campanha "Fica, Mara". 
A assessoria da apresentadora ainda completou: "Como a Mara sempre diz, ela é como clara de ovo: quando mais bate, mais ela cresce".

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