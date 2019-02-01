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Tatuagem de Harry Styles que fã fez no rosto era ação promocional

'Nós sabemos que é ridícula. Esse era o ponto', disse Kelsy Karter

Publicado em 

01 fev 2019 às 16:30

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 16:30

29/01/2019 - A cantora neozelandesa Kelsy Karter tatuou o rosto do cantor Harry Styles em sua bochecha Crédito: Instagram/@kelsykarter
Depois de muita especulação, a cantora Kelsy Karter revelou que a tatuagem de Harry Styles que havia feito no rosto é, na verdade, falsa.
Karter admitiu, através de um vídeo de nome "Como eu balancei o mundo todo por US$ 300 (cerca de R$ 1.000)", que a tatuagem era parte de uma ação promocional para sua música em homenagem ao cantor, intitulada "Harry".
Nele, ela disse que procurou o tatuador de celebridades Romeo Lacoste para que o ato parecesse mais verossímil, e que a "tatuagem" foi feita com uma maquiadora.
"Nós sabemos que [a tatuagem] é ridícula. Esse era o ponto", disse Karter. "A tatuagem não era real. [...] Ela desapareceu. Tudo o que resta agora é a música."
A fã disse em entrevista ao The Edge Afternoon Show que, apesar da  tattoo ser falsa, não tem medo de expressar seus sentimentos por Harry.
Karter, que já havia feito a música "Harry" em homenagem ao cantor, anunciou no Twitter há alguns dias que faria uma surpresa para o aniversário dele. No domingo (27), ela anunciou que fez uma tatuagem com o rosto do ídolo em sua bochecha direita.
Alguns fãs levantaram a suspeita de que seria uma jogada de marketing para promover a música, mas a foto da nova tatuagem mostrava os traços avermelhados. Além disso, o tatuador Romeo Lacoste publicou uma imagem do momento em que tatuava no rosto de Karter. 
Karter já havia dado uma entrevista à i-D em que diz que "o que eu amo a respeito dele, de um ponto de vista profissional, é que ele era o mais pop de todas as estrelas pop, e aí ele seguiu seu próprio caminho e fez um álbum de rock clássico".
"Eu só quero a carreira dele. Sinto que sou a versão feminina dele. Eu me mudei para a América para atuar, e a música se tornou a minha atividade principal. Rock'n'roll é a minha paixão. Eu realmente quero trabalhar com ele. Vamos trabalhar, Harry. Onde você está? Marque as minhas palavras: eu vou conseguir uma música no álbum dele", disse.

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