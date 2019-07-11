Home
Tatá Werneck sobre nome da filha: "Maria, Mana ou Cora não tem quarto"

Werneck está grávida de seis meses

Agência Folha Press

Publicado em 11 de julho de 2019 às 18:49

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Tatá Werneck e o marido, Rafael Vitti Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck

O casal de atores Tatá Werneck, 35, e Rafael Vitti, 23, não param de fazer piada com a dúvida em relação ao nome da filha que os dois terão. 

"Faltam 3 meses pra chegada da Maria Teresa, Mana, Maria ou Cora", escreveu Werneck no Twitter. "Não fiz uma foto daquelas que fica pelada com a barriga, não tenho quarto ainda, não fiz curso nenhum e acabou o gás aqui de casa e tô sem água quente há dias. Mas me sinto preparada", brincou.

No início do mês, no programa Altas Horas (Globo), Vitti falou que os dois são pessoas que têm dificuldade em decidir coisas e que o nome da filha é uma delas. Ele citou alguns exemplos que assustaram a plateia, como a possibilidade de a menina se chamar Fada. "Fada?", questionou a atriz Taís Araújo, que também participava do programa, com cara de espanto.

Na semana passada, pelo Instagram, Vitti publicou uma foto em uma cachoeira com a legenda. "Acho que foi nesse dia que a gente fez a Mana". E choveram comentários pedindo que ele confirmasse se esse será o nome da criança. 

