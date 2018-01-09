Tatá Werneck revela que está noiva de Rafael Vitti

A humorista Tata Werneck Crédito: Reprodução/Web

A humoritsta Tatá Werneck revelou que está noiva do ator Rafael Vitti, com quem já mora. Ela fez o anúncio na edição desta terça-feira, 9, do Encontro com Fátima Bernardes. O pedido de casamento foi feito no domingo, 7.

A atriz está na novela Deus Salve o Rei, que estreia nesta terça, 9. Como costuma fazer, a apresentadora do Lady Night contou a notícia de forma inusitada, após chegar atrasada ao encontro. Estava separando os cachorros, que estavam brigando, e até perdi a aliança. Fui pedida em casamento antes de ontem.

No Twitter usuários já estão parabenlizando a noiva. A própria Fátima Bernardes saudou o casal, e mandou um beijo para o agora noivo.