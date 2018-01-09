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Noivado

Tatá Werneck revela que está noiva de Rafael Vitti

Atriz e apresentadora falou sobre o assunto no 'Encontro com Fátima Bernardes'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 14:36

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 14:36

A humorista Tata Werneck Crédito: Reprodução/Web
A humoritsta Tatá Werneck revelou que está noiva do ator Rafael Vitti, com quem já mora. Ela fez o anúncio na edição desta terça-feira, 9, do Encontro com Fátima Bernardes. O pedido de casamento foi feito no domingo, 7.
A atriz está na novela Deus Salve o Rei, que estreia nesta terça, 9. Como costuma fazer, a apresentadora do Lady Night contou a notícia de forma inusitada, após chegar atrasada ao encontro. Estava separando os cachorros, que estavam brigando, e até perdi a aliança. Fui pedida em casamento antes de ontem.
No Twitter usuários já estão parabenlizando a noiva. A própria Fátima Bernardes saudou o casal, e mandou um beijo para o agora noivo.
No último domingo, Vitti publicou uma foto romântica dos dois no Instagram, mas os internautas não desconfiaram. A reação de Tatá Werneck à foto, cuja legenda é "Meu amor... te amo tanto" foi: "então venha me ajudar com o cocô dos cachorros".

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