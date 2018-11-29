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Tatá Werneck relata que encontrou cobra ao chegar em casa

Apresentadora mostrou aos seguidores o animal capturado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2018 às 16:37

Publicado em 29 de Novembro de 2018 às 16:37

A humorista Tata Werneck Crédito: Reprodução/Web
Tatá Werneck contou que nesta quarta-feira, 28, foi surpreendida com a presença de uma cobra quando chegou em casa, à noite. Depois do susto, o animal foi capturado, segundo a apresentadora mostrou em seus Stories no Instagram.
"Ontem eu gravei Shippados, depois fiquei na edição do Lady Night o dia inteiro, chego à noite em casa e tem uma cobra", contou a apresentadora na rede social na manhã desta quinta-feira, 29.
"Dona Joelma desesperada com a cobra, chamo o Rodrigo que também se desespera com a cobra, chamo o cara da portaria que também se desespera com a cobra. E a cobra na dela, tranquilona", completou.
De acordo com Tatá, havia uma poça de sangue quando ela chegou em casa, e os gatos dela estavam brincando com o animal. "Não sabia se o sangue era da cobra ou dos gatos", disse. "Falo assim brincando, mas a gente ficou desesperado."
Em seguida, ela publicou um vídeo no qual a cobra aparece capturada com uso de pá e vassoura. O mistério sobre o sangue não foi revelado pela apresentadora.

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