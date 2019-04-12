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GRAVIDEZ

Tatá Werneck publica primeira foto da barriga: 'bebê ou pão francês?'

Apresentadora terá sua primeira filha com o companheiro Rafael Vitti

Publicado em 12 de Abril de 2019 às 19:13

Publicado em 

12 abr 2019 às 19:13
A humorista Tata Werneck Crédito: Reprodução/Web
Tatá Werneck exibiu pela primeira vez nesta quinta-feira, 11, a barriguinha de gestante. "Bebê ou pão francês? Para sempre minha companheira nessa vida", escreveu na legenda da fotografia em que brinca ao dizer que "retirou o umbigo para fazer a foto".
A apresentadora da TV Globo espera sua primeira filha com o ator Rafael Vitti. Tatá foi diagnosticada com hiperêmese gravídica. O problema se caracteriza por muitos enjoos durante a gestação. A atriz, inclusive, já desabafou várias vezes sobre as dificuldades que tem enfrentado por causa disso.
Ainda nesta quinta-feira, Tatá Werneck fez um vídeo e publicou no Instagram. Na gravação, ela aparece com uma saia estampada e uma camiseta. A atriz ironizou o fato de não ter mais roupas para vestir por causa do crescimento da barriga. "Terei que usar essa roupa por uns meses, tá? Nenhuma outra entra em mim e não estou a fim de comprar", escreveu.

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