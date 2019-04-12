Tatá Werneck publica primeira foto da barriga: 'bebê ou pão francês?'

A humorista Tata Werneck Crédito: Reprodução/Web

Tatá Werneck exibiu pela primeira vez nesta quinta-feira, 11, a barriguinha de gestante. "Bebê ou pão francês? Para sempre minha companheira nessa vida", escreveu na legenda da fotografia em que brinca ao dizer que "retirou o umbigo para fazer a foto".

A apresentadora da TV Globo espera sua primeira filha com o ator Rafael Vitti. Tatá foi diagnosticada com hiperêmese gravídica. O problema se caracteriza por muitos enjoos durante a gestação. A atriz, inclusive, já desabafou várias vezes sobre as dificuldades que tem enfrentado por causa disso.