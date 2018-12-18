Tatá Werneck e Paolla Oliveira denunciam morte de cão a pauladas no Rio

18/12/2018 - A apresentadora Tatá Werneck e a atriz Paolla Oliveira Crédito: Instagram/@tatawerneck/@paollaolinveirareal

Após a comoção do cachorro que foi espancado e morto em um estacionamento do Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo, personalidades agora estão pedindo justiça em outro caso. Uma cadela foi assassinada a pauladas no Rio de Janeiro.

Imagens que circulam na internet gravadas por uma mulher mostram o marido dela batendo no animal em São Francisco de Itabapoana.

"Um homem matou uma cachorrinha na frente da família. Sabe o que hoje em dia acontece com esses monstros? Nada! Precisam aprovar essa lei contra os maus-tratos a animais. Foi aprovada no Senado e agora precisa ser aprovada na Câmara", escreveu Tatá Werneck, no perfil dela no Instagram, que publicou a imagem de uma notícia.