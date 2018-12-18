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DENÚNCIA

Tatá Werneck e Paolla Oliveira denunciam morte de cão a pauladas no Rio

Atrizes usaram suas redes sociais para pedir justiça para o caso

Publicado em 18 de Dezembro de 2018 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2018 às 20:16
18/12/2018 - A apresentadora Tatá Werneck e a atriz Paolla Oliveira Crédito: Instagram/@tatawerneck/@paollaolinveirareal
Após a comoção do cachorro que foi espancado e morto em um estacionamento do Carrefour, em Osasco, na Grande São Paulo, personalidades agora estão pedindo justiça em outro caso. Uma cadela foi assassinada a pauladas no Rio de Janeiro.
Imagens que circulam na internet gravadas por uma mulher mostram o marido dela batendo no animal em São Francisco de Itabapoana.
"Um homem matou uma cachorrinha na frente da família. Sabe o que hoje em dia acontece com esses monstros? Nada! Precisam aprovar essa lei contra os maus-tratos a animais. Foi aprovada no Senado e agora precisa ser aprovada na Câmara", escreveu Tatá Werneck, no perfil dela no Instagram, que publicou a imagem de uma notícia.
Paolla Oliveira, que foi convidada do programa Lady Night, desta segunda-feira, 17, comandado por Tatá, também se manifestou no perfil dela no Instagram. "Mais um caso gravíssimo de violência contra os animais. Só reforça o quanto precisamos de penas mais severas para esses criminosos. Semana passada a PL 470 foi aprovada no Senado e agora precisa ser aprovada na Câmara. Essa é uma luta por todos nós. Uma pessoa que faz mal a um animal, pode fazer mal sim a qualquer ser vivo", escreveu a atriz.

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